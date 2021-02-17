Второй день суда о покушении на убийство военнослужащего в Бресте

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17 февраля в Брестском областном суде продолжилось рассмотрение уголовного дела Александра Кордюкова, который 11 августа был рядом с Геннадием Шутовым, когда того смертельно ранили в голову. Брестчанина обвиняют в сопротивлении и покушении на убийство капитана сил специальных операций, который во время протестов в гражданской форме одежды выполнял обязанности по охране общественного порядка. Кордюкову грозит до 25 лет лишения свободы.

В самом начале процесса один из военнослужащих, участвовавших в конфликте с Шутовым и Кордюковым, потерпевший прапорщик Арсений Голицын заявил ходатайство о проведении закрытого судебного заседания. По его словам, ему поступали угрозы от анонимов. Второй потерпевший, капитан Роман Гаврилов, тоже пожаловался, что ему на телефон неизвестные присылали сообщения: «Как живется твоим родителям?», «Как твоим родителям спится? Хорошо?». Угрозы начали приходить 16 февраля через 10 минут после окончания первого дня процесса. Обвиняемый и его защита выступили против.

После короткого совещания суд отказал в удовлетворении ходатайства за необоснованностью.

17 февраля на процессе выступили свидетели. Из них двое — сотрудники ОМОНа — подали заявления о допросе дистанционно. Суд их просьбу удовлетворил. Свои пояснения они давали из отдельной комнаты.

Командир брестского ОМОНа Максим Михович рассказал, что 11 августа перед силовиками стояла задача обеспечить общественный порядок на территории Бреста. Сотрудники ОМОНа в тот день работали в гражданской и форменной одежде. Военнослужащие — только по «гражданке».

В суде должны были выступить еще два свидетеля, однако они не приехали: командующий сил специальных операций Вадим Денисенко и заместитель командира отряда в/4 89417 в Марьиной Горке майор Лабкович. Они подали заявления, что не могут присутствовать по болезни. В суде зачитали показания свидетелей, которые они дали во время следствия.

Так, Лабкович следователю пояснил, что к охране общественного порядка несколько военнослужащих привлекали на основании распоряжения командующего силами специальных операций Вооруженных сил.

11 августа мне лично от командующего силами специальных операций генерал-майора Денисенко поступила следующая информация: я совместно с 15 военнослужащими должен был поступать в распоряжение командира ОМОН УВД Брестского облисполкома в целях оказания содействия в охране общественного порядка на территории Бреста, – зачитала судья показания свидетеля.

Из показаний майора Лабковича следует, что после того, как Голицын и Гаврилов сдали 11 августа оружие, он пересчитал патроны — и понял, что каждый из них произвел по 2 выстрела. Уровень владения табельным оружием Гаврилова он охарактеризовал на отлично.

Также в суде огласили показания командующего силами специальных операций генерал-майора Вадима Денисенко:

Могу пояснить, что непосредственно подчиняюсь по роду службы Министру обороны Республики Беларусь, приказы которого для меня являются обязательными для исполнения. Относительно привлечения 11 августа 2020 года военнослужащих войсковой части 89417 к несению службы по охране общественного порядка в городе Бресте могу пояснить следующее. Действительно подтверждаю, что именно мной в тот день была поставлена задача заместителю командира отряда указанной части майору Лабковичу, о том, чтобы он вместе с иными военнослужащими данной части поступил в распоряжение командира ОМОН УВД Брестского облисполкома для несения службы по охране общественного порядка и выполнения совместно стоящих задач.

Военнослужащих в/ч 89417 привлекли, так как они обладают навыками ведения разведдеятельности. Они должны были выявлять возможных организаторов, зачинщиков и координаторов массовых беспорядков. Потерпевший прапорщик Голицын пояснил в суде, что в целях конспирации он с Гавриловым хлопал со всеми в ладоши, пытался подражать толпе.

После того, как в суде заслушали показания свидетелей, участники процесса перешли к изучению письменных материалов дела. Те из документов, которые относятся к внутренним, исследуют за закрытыми дверями.

В материалах дела есть стенограмма видео, которое обнаружили в мобильном телефоне Кордюкова. На нем обвиняемый рассказывает о том, что произошло 11 августа. Запись он сделал 14 августа в своем гараже незадолго до задержания. Гособвинитель зачитал текстовую версию:

Дело обстояло так: мы подошли к двум одетым в гражданскую одежду людям и спросили: «Вам не стыдно?!» Ну или что-то в таком роде. У меня была труба. Мы шли воевать все-таки. Да, признаю, один ударил меня локтем в бок, я упал, но при этом ударил его трубой по ноге. Дальше происходило непонятное. Я как-то подскочил и в это время уже начали стрелять. Я бежал, за мной бежал один из них в гражданской и стрелял с пистолета.

Напомним, 16 февраля в Бресте началось рассмотрение уголовного дела о сопротивлении и покушении на убийство лица, охраняющего общественный порядок. События, которые стали поводом для разбирательства, произошли 11 августа 2020. В тот день в Бресте смертельно ранили Геннадия Шутова. Обвиняемым по этому делу стал Александр Кордюков – друг погибшего, с которым он был в тот вечер. Также фигурирует в деле и Шутов – он обвиняется в том, что оказывал сопротивление.

Потерпевшими по делу выступают военнослужащие из Марьиной Горки. Они представились в суде как капитан сил специальных операций Роман Гаврилов и прапорщик Арсений Голицын. Как стало известно в суде, их направили на охрану общественного порядка в помощь сотрудникам ОМОН.

По версии обвинения, 11 августа около 22.30 Шутов и Кордюков целенаправленно подошли к Гаврилову и Голицыну, которые несли службу вблизи домов № 334 и 336 на улице Московской.

– Определив в них лиц, выполнявших обязанности по охране общественного порядка, Шутов и Кордюков предъявили военнослужащим претензии в связи с тем, что те выявляют лиц, участвующих в несанкционированных массовых мероприятиях. В процессе этого Кордюков нанес удар специально принесенной с собой металлической трубой в голову Гаврилову. После удара Гаврилов извлек выданный ему для несения службы пистолет ПМ и произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем совместно с Голицыным направился к Шутову и Кордюкову для пресечения их противоправных действий и задержания. Продолжая свои действия, Кордюков бросил трубу в Голицына, попав тому в руку, и стал убегать. Голицын начал его преследовать. В процессе этого произвел два выстрела из пистолета ПМ, однако Кордюков скрылся в толпе. В это же время Шутов, оказывая с применением насилия сопротивление Гаврилову, выполнявшему обязанности по охране общественного порядка, схватил последнего за ногу и попытался повалить на землю. С учетом ухудшения самочувствия после удара трубой по голове, реальной опасности жизни и здоровью, а также угрозы насильственного завладения вверенным ему огнестрельным оружием и боеприпасами, Гаврилов для пресечения противоправных действий Шутова принял решение выстрелить ему в правое плечо. В момент выстрела Шутов, продолжавший активные насильственные агрессивные действия, сместился в сторону, вследствие чего пуля попала ему в затылок, — зачитал на первом заседании текст обвинения прокурор.

Как прошел первый день суда над Кордюковым можно почитать здесь.

Станислав Коршунов, корреспондент «Народной Воли» по Брестской области.

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