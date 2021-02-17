Валерий Карбалевич: Власти и дальше пойдут по пути зачисток

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По Беларуси 16 февраля прокатилась мощная волна обысков. Независимые журналисты являются одной из главных мишеней политических репрессий.

Белорусская ассоциация журналистов, независимый профсоюз РЭП, ликвидированный властями правозащитный центр «Вясна», журналисты и правозащитники по всей стране стали главной мишенью спецслужб. В один день под ударом оказались наиболее активные структуры третьего сектора.

Почему так произошло? Зачем силовые структуры взялись за «третий сектор»?

На вопросы Thinktanks.by ответил руководитель аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич.

– Идет секторальная зачистка. Секторальные санкции, которые якобы Запад хочет ввести против Беларуси, против белорусской экономики и гражданского сообщества вводят сами белорусские власти. Пришла очередь правозащитников, журналистов, скоро подойдет очередь других категорий гражданского сообщества. Зачистка идет – планомерно, по секторам.

Если говорить более конкретно, то власти, возможно, пытаются приостановить некие финансовые ресурсы, которые идут в Беларусь с Запада.

– Именно потому обыски проводились в рамках уголовного дела (или дел?) по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них)?

– Сложно сказать, под какую статью они все это подведут. Но деньги искали в БАЖ, у правозащитников искали деньги, видимо, в РЭПе искали деньги. Я вижу именно такую логику во вчерашних налетах, конкретный план, конкретный замысел.

– Обращает на себя внимание то обстоятельство, что обыски прошли буквально сразу же после Всебелорусского народного собрания. Для проформы могли и выждать немного.

– Зачистка проходила до собрания, после собрания продолжается – съезд ни ускорил, ни затормозил репрессивную машину. Я бы не увязывал обыски с собранием.

Но все-таки еще раз хочу обратить внимание, что Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании, сказал, что главная проблема в плане безопасности – информационная безопасность. И добавил: скоро мы примем дополнительные меры. Сразу после этого – налет на журналистов. Надо полагать, налет на журналистов и есть те самые «дополнительные меры».

Думаю, вчерашняя волна зачистки спланирована. По этому пути, думаю, власти пойдут и дальше: будут пытаться заблокировать некие социальные сети, снова начнут борьбу с интернетом, опять пойдут наезды на конкретные медийные ресурсы. Перманентная борьба с независимыми СМИ продолжается. Тем более, что независимый соцопрос Chatham House показал, что именно негосударственные СМИ – один из институтов, который пользуется наибольшим доверием в обществе. Поэтому совершенно понятно, что независимые журналисты и являются одной из главных мишеней политических репрессий.

– До какой стадии может дойти борьба властей с независимыми СМИ?

– Ой, думаю, никаких границ не существует. Представление об опасности одного человека – вот и все границы. Поэтому власти могут зайти очень и очень далеко.

– Извиняюсь за некорректный вопрос: можно ли спрогнозировать, какая категория следующей попадет под каток репрессий?

– Угадать сложно, а логику властей понять невозможно. Но журналисты, публичные личности, которые комментируют происходящее в стране, как мы с вами, – одни из главных мишеней.

– Как продолжающиеся репрессии против медиа отразятся на вконец испорченных отношениях с Западом? Или официальный Минск действует уже без оглядки на Евросоюз, на США?

– Власти уже действуют без оглядки на Запад, их мало интересует, как на это посмотрят за рубежом. Процесс ухудшения отношений с Западом идет, и я не вижу, каким образом этот тренд может быть остановлен.

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