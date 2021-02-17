В отношении иностранцев, открывших сеть магазинов в Витебске, возбудили уголовные дела

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Уголовные дела за неуплату свыше 1 600 000 рублей налогов возбуждены ДФР в отношении двух иностранцев, являющихся руководителями трех торговых организаций, торговавших дешевой одеждой и обувью в Витебске, сообщает Telegram-канал “Комитета госконтроля Беларуси”.

Всего, как утверждается ДФР, иностранцы зарегистрировали 12 организаций, осуществлявших розничную торговлю в 19 магазинах (площадью от 1000 до 3000 квадратных метров), расположенных не только в Витебске, но и других областных центрах и крупных городах страны.

Одежда и обувь продавалась по серой схеме, в результате чего владельцам удавалось скрыть от налоговой от 50% до 75% общей выручки магазинов. Благодаря этому они могли применять упрощенную систему налогообложения, а не общеустановленную – с уплатой налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

ДФР также установил, что для неуплаты НДС половина товаров ввозилась в Беларусь из России нелегально (без документов и отражения в учете). На те же товары, которые привозили легально, цены в накладных занижали в несколько раз.

Так, по документам стоимость мужского пальто при ввозе составляла 2,3 рубля (с этой суммы уплачен НДС в размере 38 копеек), хотя действительная цена приобретения пальто была 70 рублей, а цена его реализации в магазине – около 117 рублей (следовательно, размер НДС был в 50 раз больше, чем уплатила организация).

За период работы этих магазинов с 2019 по 2020 годы сумма неуплаченных налогов по оценкам контролирующих органов превысила 1 600 000 рублей.

В результате за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении двух иностранцев, являвшихся руководителями трех организаций Витебска, возбудили уголовные дела по части 2 статьи 243 УК, а это лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

На имущество подозреваемых уже наложили арест. ДФР уверят, что оба фигуранта сотрудничают со следствием и начали возмещать неуплаченные налоги в бюджет. Один из иностранцев находится под арестом.

Ведомство не сообщает название магазинов, созданных иностранцами. Но на сайте КГК размещено фото с интерьером гипермаркета «Планета. Одежда. Обувь». Эту точку, площадью 2000 квадратных метров, российская торговая сеть открыла второй, первым стал магазин в ТЦ «Беларусь», который открылся летом того же года.

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