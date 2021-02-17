Суд по делу Виктора Бабарико: итоги первого дня

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Верховный суд Беларуси начал разбирательство по уголовному делу в отношении топ-менеджеров ОАО “Белгазпромбанк”. Основным обвиняемым проходит экс-глава банка Виктор Бабарико. Материалы дела составляют более 100 томов.

Бабарико защищают три адвоката. Перед залом суда адвокат Дмитрий Лаевский дал комментарий для прессы, в котором заявил о том, что его доверитель Виктор Бабрико свою вину не признает, и на этом будет строиться стратегия защиты.

“Обращаем внимание, что до сих пор властями много информации об этом процессе подавалось недостоверно, не соответствующей действительности. Мы надеемся, что этот процесс позволит всем, кто наблюдает за ним, убедиться в том, что реально доказательств вины нет, состава преступления нет, обвинения нет, обвинения юридически беспочвенны, и увидеть истинные мотивы этого уголовного преследования”, – цитирует Лаевского Sputnik.by.

На первом заcедании адвокаты и сам Виктор Бабарико заявляли ходатайства. Почти все они были отклонены.

Ходатайство о замене судьи

Адвокат Бабарико заявил отвод суду. По словам Лаевского, у него информация о том, что супруга судьи Игоря Любовицкого является адвокатом и работает в бюро, которое защищает одного из обвиняемых. Бабарико поддержал ходатайство своего адвоката о замене судьи.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда отказала в удовлетворении отвода судьи Любовицкого. Для принятия решения потребовалось около получаса.

Бабарико оставили под стражей

Адвокат Бабарико Светлана Мацкевич заявила в суде ходатайство о том, чтобы на процесс были допущены независимые СМИ. Суд заявил, что гласность процесса обеспечена. Решение: отказать.

Третьим было ходатайство защитников Бабарико об изменении ему меры пресечения.

Данное ходатайство озвучил адвокат Евгений Пыльченко, он попросил суд отпустить Бабарико под домашний арест. По его словам, Бабарико находится под стражей 8 месяцев и в случае изменения ему меры пресечения не будет делать попыток скрыться, препятствовать судебному процессу. Адвокат отметил, что под домашним арестом экс-банкир получит возможность полноценно общаться с адвокатами, в СИЗО КГБ ее нет.

Адвокаты обвиняемых выразили общую позицию и поддержали ходатайство об изменении меры пресечения Бабарико, сам обвиняемый его также поддержал.

Суд не изменил Бабарико меру пресечения и оставил его под стражей.

Адвокаты просят снять арест с имущества

Адвокат Бабарико Лаевский заявил в суде ходатайство о снятии ареста с имущества дочери его доверителя. Постановление на наложение ареста на квартиру и гараж дочери Бабарико выписал следователь КГБ. По словам защитника, данное имущество приобретено на законных основаниях.

Бабарико в свою очередь завил, что “полностью поддерживает ходатайство о снятии ареста”, а также считает наложение ареста на квартиру и гараж дочери “давлением на него” со стороны следствия КГБ. Прокурор заявил, что нет оснований снимать арест.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства о снятии ареста с имущества дочери. Адвокат Лаевский сразу же начал заявлять новое ходатайство о снятие ареста с имущества сына Бабарико Эдуарда.

Судебная коллегия Верховного суда пришла к заключению отказать в ходатайстве о снятии ареста на несколько квартир и земельных участков, гаража и еще одного помещения, которые записаны на сына Бабарико. Это было пятое ходатайство защиты.

Три дня для генпрокуратуры

В суде было заявлено еще одно, шестое ходатайство адвокатов Бабарико. Защитник Пыльченко попросил суд дать возможность более детально ознакомиться с материалами дела и позволить фотографировать их. Свое ходатайство он мотивировал тем, что в деле 122 тома и много экономических документов, в том числе на иностранных языках. Он напомнил суду о состязательности процесса и равных условиях для прокуроров и адвокатов.

На что прокурор Сергей Гиргель заявил, что данное дело в генпрокуратуре было только три дня, а адвокаты и обвиняемые с ним знакомились более месяца, и попросил суд отказать в удовлетворении ходатайства. Суд, совещаясь на месте, отказал.

Также было отказано в седьмом ходатайстве – о привлечении еще двух лиц в качестве свидетелей.

Еще одно ходатайство адвокатов Бабарико – приобщить жалобы адвокатов на публикации в СМИ, которые касались этого дела. Кроме этого, адвокат заявила, что кадры из зала суда, как в клетку вводят обвиняемых в наручниках, формируют негативное отношение в обществе. Суд удовлетворил ходатайство частично.

Заявил два ходатайства сам Бабарико

Первое ходатайство Бабарико состоит в том, чтобы предоставлять один день в неделю для обсуждения с адвокатами планирования судебного процесса. По словам Бабарико, у него и адвокатов из-за коронавируса и других обстоятельств не было полноценного общения. Адвокат Лаевский поддержал своего доверителя и заявил, что они были лишены конфиденциального общения в СИЗО КГБ на стадии предварительного расследования.

Еще одно ходатайство Бабарико – разрешить жестикулировать в суде. “Я человек эмоциональный, я жестикулирую, а конвой мне делает замечания”, – сказал обвиняемый. Судья разрешил ему жестикулировать во время ответов при допросах в суде, а в остальное время – подчиняться требованиям конвоя.

Прокурор начал оглашать обвинение Бабарико

Прокурор огласил только начальную часть обвинения: он читал его около 20 минут, а после судья объявил перерыв до 11:00 четверга. Обвинение Бабарико написано на 340 страницах. Прокурор пока не дошел до той части, где называются суммы взяток. Ранее сообщалось, со ссылкой на следствие КГБ, что в материалах дела фигурируют взятки в размере 2,5 миллиона долларов.

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