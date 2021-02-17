Соболенко прошла в финал Australian Open

Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram (кнопка «Присоединиться») !





Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс вышли в финал парного разряда открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает БЕЛТА.

Минувшей ночью они переиграли в двух сетах американо-нидерландский тандем Николь Меличар / Деми Схюрс – 7:5, 6:4. В решающем матче соперницами Арины Соболенко и Элизе Мертенс будет чешская пара Барбора Крейчикова / Катерина Синякова. Для белоруски и бельгийки это будет второй финал парного разряда турниров серии “Большого шлема” – в 2019 году они выиграли открытый чемпионат США.

В третьем четвертьфинале женского одиночного разряда первая ракетка мира австралийка Эшли Барти сенсационно проиграла чешке Каролине Муховой, занимающей 27-е место в рейтинге WTA, – 6:1, 3:6, 2:6. В полуфинале соперницей чешской теннисистки будет американка Дженнифер Брэди (24). Во втором полуфинальном матче семикратная победительница австралийского первенства американка Серена Уильямс (11) будет соперничать с японкой Наоми Осакой (3).

В четвертьфинале мужского одиночного разряда сегодня сыграют россияне Даниил Медведев (4) и Андрей Рублев (8), а второй номер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль встретится с греком Стефаносом Циципасом, занимающим 6-е место в рейтинге АТР. Состав одного полуфинала уже известен – действующий чемпион Australian Open, первая ракетка планеты серб Новак Джокович сыграет с российским теннисистом Асланом Карацевым, у которого 114-я позиция в мировом рейтинге.

В четвертьфинале парного разряда турнира Phillip Island Trophy белорусский дуэт Александра Саснович / Вера Лапко сыграет с индийско-российским тандемом Анкита Райна / Камилла Рахимова

Поделиться ссылкой:



