Сергей Ковальчик просит помочь актрисе Анне Будариной

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Худрук Национального академического драматического театра имени М.Горького рассказал о проблеме, с которой столкнулась актриса, закончившая Белорусскую государственную академию искусств.

Анна Бударина написала очень откровенное письмом своим друзьям и знакомым, которое растиражировал Ковальчик.

Как выяснилось, у актрисы редкое генетическое заболевание – врожденное множественное отсутствие зачатков постоянных зубов или, как говорят медики, первичная множественная адентия. При этом заболевании не оформляют инвалидность и не предоставляют льготное лечение.

Протезировать зубы актрисе пришлось с юности, когда к 15 годам выпали молочные зубы, а коренные не выросли. В письме Анна Бударина пишет, что ей «приходится обновлять и менять конструкции имплантов, которые отламываются, т.к. челюстная кость детская». Из-за сложных операций Анне пришлось переехать в Москву – там врачи были готовы работать с такой сложной пациенткой.

Все операции Анна Бударина делала за свой счет. Но сейчас актриса обратилась за помощью, поскольку «ситуация с нижней челюстью катастрофическая: невозможно приспособить даже съемный пластмассовый протез».

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Бударина говорит, что сейчас ей готовы помочь в новороссийской клинике «СК+»: «С медучреждением уже заключен договор и идет подготовка к операции и протезированию. По предварительному плану стоимость лечения – 318 000 российских рублей».

Правда, всю необходимую сумму Анна пока не собрала – есть только треть.

В своем письме артистка рассказывает, что живёт одна, детей у нее нет. Художественный руководитель Национального академического драматического театра имени М.Горького Сергей Ковальчик вместе с Анной Будариной окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт (сегодня – БГАИ).

«Дорогие друзья, однокурсники и все, кто помнит Аню Петрову! написал Сергей Ковальчик в Facebook. – Ей сейчас очень нужна ваша помощь. Она живет в России, одна, и попала в ужасное положение. Я понимаю, что время сейчас не самое благоприятное, но если Вы найдете силы, желание и финансовую возможность помочь этому человеку, то мы вместе сможем вытянуть её из жизненного омута».

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