Семья Олексиных получила монополию на импорт табака для IQOS

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СЗАО «ЭНЕРГО-ОИЛ» получило право на реализацию исключительного права государства на осуществление импорта некурительных табачных изделий. Речь идет о нагреваемом табаке для устройств типа IQOS.

Указ о наделении монопольным правом частной компании «в целях создания дополнительных условий для оборота табачных изделий» Александр Лукашенко подписал 16 февраля 2021 года. Документ опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после его официального опубликования, сообщает reform.by.

«Предоставить до 31 декабря 2028 г. СЗАО «ЭНЕРГО-ОИЛ» право на реализацию исключительного права государства на осуществление импорта некурительных табачных изделий (табака нагреваемого «HEETS»), классифицируемых кодом 2403 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, используемых в системах для потребления табака («IQOS»)», — говорится в указе.

Компания «Энерго-Оил» принадлежит семье приближенного к власти бизнесмена Алексея Олексина. В январе 2021 года стало известно, что он вышел из состава собственников. Теперь сыновья бизнесмена Дмитрий и Виталий Олексины владеют по 40% ЗАО «Энерго-Оил», а 20% находятся в собственности Инны Олексиной.

Это не единственная привилегия семьи Олексиных на табачном рынке Беларуси. В 2019 году компания ООО «Интер Тобакко» получила право реализации исключительного права государства на осуществление импорта табачного сырья, а СЗАО «Энерго-Оил» получила разрешение Александра Лукашенко на создание «единой товаропроводящей сети в табачной сфере»: компании были переданы все имеющиеся ларьки Гродненской табачной фабрики «Неман», началась установка ларьков «Табакерка» по всей Беларуси. Олексин строит в минском микрорайоне Шабаны на базе ООО «Интер Тобакко» табачную фабрику. «Энерго-Оил» также получила разрешение на импорт сигарет в страну. До конца 2020 года в стране должно было быть открыто 2,5 тысячи точек по торговле сигаретами. 1 августа 2018 года «Энерго-Оил» стала единым оператором по продаже табачных изделий гродненской табачной фабрики «Неман».

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