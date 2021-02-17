Прокурор запросила для Дарьи Чульцовой и Катерины Андреевой два года колонии

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17 февраля продолжается суд над журналистками «Белсата» Дарьей Чульцовой и Катериной Бахваловой (Андреевой), которые вели стрим с «Площади перемен» 15 ноября.

Напомним, журналисткам предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса — «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

Согласно материалам следствия, 15 ноября (более точное время не установлено) «из корыстных побуждений, находясь по адресу Сморговский тракт, 1», по предварительному сговору друг с другом и иными неустановленными лицами они имели умысел на организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок, которые были сопряжены с явным неповиновением требованиям правоохранительных органов и повлекшее нарушение работы транспорта. Преступление совершали с помощью мобильных телефонов, видеокамер, штатива и жилетов с надписью «Пресса».

В обвинении указывается, что в прямом эфире «путем озвучивания информации» они осуществили «сбор активных участников, грубо нарушающих общественный порядок», «с целью создания массовости для возможности противостояния действиям сотрудников правоохранительных органов».

По мнению следствия, Катерина Бахвалова «давала положительную оценку» происходящим событиям, таким образом призывала к несанкционированным мероприятиям и тем самым «организовала действия, грубо нарушающие общественный порядок». Они повлекли нарушения в работе общественного транспорта. «Минсктранс» оценил ущерб в более чем 11 500 белорусских рублей.

Сегодня гособвинитель Алина Касьянчик пришла к выводу, что виновность журналисток установлена и подтверждается доказательствами — свидетельскими показаниями и совокупностью письменных материалов дела, среди которых — многочисленные звонки граждан о том, что на площади совершаются противоправные действия.

«Достоверно установлено, что обвиняемые действовали группой лиц по предварительному сговору», – заявила Касьянчик.

Прокурор попросил исключить из обвинения фразы «из корыстных побуждений» и то, что преступление совершалось с использованием жилеток «Пресса», поскольку это не нашло доказательств в ходе судебного процесса.

В остальном, считает гособвинитель, вина Дарьи Чульцовой и Катерины Бахваловой доказана. Она попросила суд обратить внимание на повышенную опасность действий, которую, по версии следствия, совершили обвиняемые, а также их характеристики и добровольное возмещение ущерба.

В качестве наказания Алина Касьянчик запросила два года лишения свободы с направлением в колонию общего режима.

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