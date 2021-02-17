Последние слова в суде Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой

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В суде Фрунзенского района Минска завершилось рассмотрение уголовного дела журналисток «Белсата» Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой. Приговор им озвучат 18 февраля в 10:00.

Сегодня они выступили с последним словом, передает “Белсат”.

Последнее слово Дарьи Чульцовой

Высокий суд, прошу вас досконально разобраться и дать непредвзятую оценку материалам дела. Все материалы указывают на мою невиновность. Я надеюсь на честный, справедливый и законный оправдательный приговор.

Последнее слово Екатерины Андреевой

Мне 27 лет, 6 из них я посвятила любимой профессии – журналистике.

Прошлым летом я превратилась в репортера из горячих точек. Каждый раз, когда я работала, я рисковала не только своей свободой, но и здоровьем, жизнью. Для моей семьи это значило, что однажды я могу не вернуться домой. И тем не менее я шла в густоту событий, чтобы показать их зрителю без помех. У меня получалось уворачиваться от резиновых пуль и продолжать вести репортаж, продолжать выполнять свои профессиональные обязанности.

Моим коллегам посчастливилось меньше. Их били в живот, им ломали носы, в них стреляли с нескольких метров. И до сих пор по факту насилия над журналистами, как и над протестующими мирными гражданами, не возбудили ни одно уголовное дела. 11 ноября 31-летний Роман Бондаренко был убит за то, что не позволял неизвестным гражданам срезать бело-красно-белые ленты на детской площадке.

15 ноября люди, потрясенные этим злом, вышли, чтобы выразить свой протест. Я показывала эти события на площади Перемен в прямом эфире телеканала Белсат. За это меня бросили за решетку по придуманному, сфабрикованному обвинению. Представленные на суде доказательства в полной мере доказывают мою невиновность. Я не организовывала действия, грубо нарушающие спокойствие, я не склоняла никого к нарушению закона, я не совершала преступления сама.

И это очевидно для абсолютного большинства присутствующих в этом зале. Высокий суд, я полагаю, что вам чаще всего приходилось видеть в этой клетке людей, потерпевших жизненное фиаско. Но вот сегодня все не так. У меня есть молодость, любимая профессия, успех, известность, а главное – чистая совесть. И свои силы я хочу направить исключительно на создание в Беларуси, на служение ей. Беларуси, где не будет места политическим репрессиям, где не будут преследовать за честную журналистику, за правду.

Я не прошу, а требую оправдания и освобождения для себя и моих коллег. Свободу Дарье Чульцовой, свободу Екатерине Борисевич, свободу Игорю Лосику, Алле Шарко, Юлии Слуцкой и остальным сотням политических заключенных. Спасибо.

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