Почему Нацбанк не принял решение по ставке рефинансирования

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Нацбанк отложил решение по ставке рефинансирования, которое должно было быть принято в среду, 17 февраля. Причина — «необходимость проведения дополнительного анализа прогнозной динамики потребительских цен и оценки длительности воздействия ключевых факторов, приведших к ускорению роста потребительских цен». Повторное заседание правления по этому вопросу пройдет 12 марта. Что это означает и какое решение может быть принято — FINANCE.TUT.BY спросил у эксперта.

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб объясняет, что ставка рефинансирования — это макроэкономический инструмент, с помощью которого Нацбанк «может и должен регулировать инфляцию в желаемом направлении».

— Сейчас у нас очевидный всплеск инфляции, в январе в годовом выражении она достигла 7,7%. То есть уже, по сути, сравнялась со ставкой рефинансирования. Любой учебник экономики предписывает в такой ситуации повышать ставку рефинансирования для снижения инфляции, — говорит Вадим Иосуб. — Но у нас ставка рефинансирования используется при директивном кредитовании убыточных госпредприятий. Ставки по таким кредитам по какой-то формуле привязаны к ставке рефинансирования. Соответственно, ее рост означал бы и рост ставок по кредитам для этих госпредприятий. А они и так, мягко говоря, не способны обслуживать свои кредиты, это бремя регулярно берет на себя бюджет. Из недавнего можно вспомнить спасение БМЗ и размещение для этого валютных гособлигаций на 600 миллионов долларов, буквально сегодня пробегала информация о том, что бюджет берет на себя обязательства гасить проценты по кредитам предприятий цементной промышленности.

В итоге, констатирует Вадим Иосуб, возник парадокс: с одной стороны, ее нужно повысить для борьбы с инфляцией, а с другой, исходя из той ситуации, в которой находятся закредитованные неэффективные госпредприятия, повышать ее нельзя.

— Также отмечу, что заседание правления Нацбанка проходит в закрытом режиме, его подробностей мы не знаем. Нельзя исключить, что со стороны правительства или Администрации президента на рассмотрение могли быть вынесены предложения по снижению ставки, чтобы помочь этим предприятиям-зомби. Поэтому мы не знаем, что именно обсуждалось и какое решение не было принято. Возможно, не было принято решение повысить ставку, а может, не было принято решение ее снизить, — добавляет эксперт. — Насколько я понимаю, основная надежда сейчас на то, что по итогам февраля инфляция в годовом выражении может снизиться. Тогда в марте будет проще принять решение либо о ее повышении, либо даже о снижении. Однако в условиях проблемы госпредприятий этот вопрос в наших реалиях превратился в политический. Какое решение может быть принято в итоге, я сказать не берусь.

Напомним, к ставке рефинансирования привязаны многие банковские кредиты. Соответственно, для белорусов повышение ставки скажется на росте процентных ставок.

Нацбанк перенес заседание правления по вопросам денежно-кредитной политики с 12 на 17 февраля из-за проведения 11−12 февраля 2021 года VI Всебелорусского народного собрания.

С 1 июля 2020 года в Беларуси ставка рефинансирования установлена на уровне 7,75% годовых. Это рекордно низкий уровень, который стал возможным за счет нескольких лет низкой инфляции. К примеру, в 2019 году потребительские цены выросли на 4,7%, а в 2020-м инфляция разогналась до 7,4%. В январе она достигла 7,7% год к году.

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