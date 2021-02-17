ОБСЕ обеспокоена обысками у белорусских правозащитников и журналистов

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро выразила обеспокоенность преследованием журналистов в Беларуси и призвала власти страны привести политику и практику в соответствие с обязательствами ОБСЕ относительно свободы СМИ. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте организации.

«Сегодняшние обыски в офисе Белорусской ассоциации журналистов, самой известной организации по защите свободы СМИ в Беларуси, и в домах ее членов — еще одно тревожное событие для свободы СМИ и свободы слова в стране», – сказала Рибейро.

Она отметила, что это не первые события такого рода с участием журналистов и работников сферы средств массовой информации. За последние пару месяцев были «серии тревожных судебных преследований», в которых замешаны около 400 представителей СМИ, выполнявших свою работу, пишет bdg.by.

Рибейро озабочена тем, что на данный момент не менее 11 белорусских журналистов находятся под арестом, включая Катерину Борисевич, Екатерину Андрееву, Дарью Чульцову, Андрея Александрова и Юлию Слуцкую.

«Я настоятельно призываю власти прекратить эту негативную тенденцию и привести свою политику и практику в соответствие с обязательствами ОБСЕ в отношении свободы СМИ и безопасности журналистов», – заявила представитель ОБСЕ.

Она призвала белорусские власти внимательно разобраться в делах арестованных журналистов и «полностью соблюдать принципы верховенства закона».

«Я надеюсь на их быстрое освобождение. Мой офис готов предоставить помощь и опыт в решении этих проблемных вопросов, а также в улучшении ситуации со свободой СМИ и безопасности работников СМИ в Беларуси», – сообщила Рибейро.

Вчера, 16 февраля, Тереза Рибейро встретилась с постоянным представителем Беларуси в ОБСЕ Андреем Дапкюнасом. Они обсудили свободу слова и журналистов в Беларуси, преследование и запугивание работников СМИ, последствия политических событий в стране.

Напомним, 16 февраля рано утром милиция начала рейды по офисам и домам сотрудников правозащитного центра «Весна», Белорусской ассоциации журналистов, независимого профсоюза РЭП и десятков других активистов гражданского общества.

Рейды проводились в Минске, Гомеле, Могилеве, Витебске и Бресте в рамках необоснованного уголовного производства, возбужденного согласно ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси («организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»).

Как заявил Следственный комитет Беларуси, расследование направлено на «установление обстоятельств финансирования протестной деятельности».

Старший руководитель кампаний Amnesty International по Беларуси Аиша Джанг, комментируя массовые обыски и допросы, заявил, что белорусские власти начали новую волну жестоких репрессий в отношении организаций гражданского общества и независимых СМИ.

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