Накануне суда Виктор Бабарико обратился к белорусам: “Все сделанное вами — не напрасно!”

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Экс-банкир Виктор Бабарико, который после попытки побороться за пост президента Беларуси находится в СИЗО уже восемь месяцев, смог накануне суда передать свое обращение ко всем белорусам. Публикуем его полностью.

“Дорогие друзья!

Я всегда любил длинные темы, а после долгого пребывания в ограниченном пространстве и с малым количеством людей эта черта вообще грозит перерасти в страсть. Поэтому у меня получается такой longread, но спасибо тем, кто осилит и прочтет его до конца.

Для многих из нас этот год стал годом победы — победы над рабством собственной души. На протяжении многих лет нас не вели за цивилизацией. Нам внушали мысль, что беларусы — народ, который ходит под плеткой. Что мы не способны самостоятельно принимать решения и нести ответственность за свое будущее.

Но даже на закатанной в бетон дороге прорастает жизнь. Так в Беларуси выросло поколение людей с новым взглядом на себя, на страну и на будущее. Поколение, которое готово бороться за то, чтобы «не быць скотам».

Самое страшное, что за такое казалось бы общепризнанное право следует абсолютно средневековые репрессии. Даже больше. У нас стали актуальны тексты, написанные около двух тысяч лет назад и обращенные к таким же как и вы, первопроходцам и предвестникам свободы человека и его права на уважение. Я имею в виду тексты евангелистов, которые прокладывали путь к сердцам и душам тех, кто находился в рабстве и «записывающих» в сердцах любовь к людям. Они несли свет добра, самоуважения и достоинства, приравнивая человека к наивысшей ценности.

Один из таких текстов, измененный и адаптированный мной под сегодняшнюю ситуацию в Беларуси, я хочу вам представить:

Все те, кто остался в заложниках сегодняшней системы, те, кто принял на себя удары дубинок и ощутил боль и желание «людзьмi звацца», те, кто отдал самое ценное, что есть у человека — жизнь, умоляет вас, чтобы желание свободы не тщетно было принято вами.

Под ударами, в темницах, в трудах, в цепочках солидарности, в маршах поддержки, в своих сообщениях.

В чистоте, в благоразумии, в великодушии, в добре, в нелицемерной любви.

В слове истины с оружием правды в правой и левой руке.

В честности и оболганные, при порицаниях несправедливых и похвалах: все называют преступниками, но вы чисты;

Вы неизвестны, но все узнают; вас посчитают умершими и сдавшимися, но вот, вы живы;

Вас наказывают, но вы не сдаётесь и не умираете;

Вас оскорбляют, но вы не опускаетесь до ответной лжи и порицания; вы не гордитесь богатством, но многих обогащаете чувством свободы; вы не хотите выгоды для себя, но обладаете ценным чувством собственного достоинства.

Вам не страшно с людьми, но ваши сердца переполняет любовь.

В мир светлый и радостный, добрый и открытый пройдут и все беларусы.

Не преклоняйтесь под чужое ярмо существующей власти, ибо какое общение справедливости с беззаконием? Что общего у света и тьмы? Как совместимы цветы, улыбки и насилие? Ведь вы – носители свободы и уважения.

Как же больно и страшно, что содержание таких текстов сохраняют свою важность в нашей стране.

Но невероятную гордость и восхищение вызывают люди, которые не смотря ни на что:

– победили раба в собственной душе и сделали шаг навстречу свободе;

– не испугались угроз и публично высказали свое отношение к происходящему насилию и несправедливости;

– пожертвовали своим благополучием, свободой и даже жизнью ради того, чтобы другие вздохнули полной грудью чистый воздух освобождения.

Все сделанное вами — не напрасно! Мы — вместе, хоть и не всегда рядом. Нас — все больше и больше!

Мрак, злоба и ложь не могут быть вечными. Зажженный вами свет добра и правды нельзя погасить не только в ваших сердцах. Его невозможно спрятать от глаз других людей. А значит, рассвет придет и озарит просторы нашей Беларуси”.

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