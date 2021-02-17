Начинается процесс по делу Виктора Бабарико и сотрудников Белгазпромбанка

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В среду, 17 февраля, начинается суд по «делу Белгазпромбанка» и Виктора Бабарико, который мог стать главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах в августе прошлого года. Дело рассматривает Верховный суд в здании суда Московского района, сообщает TUT.BY.

Предварительное судебное заседание прошло 4 февраля в условиях исключительных мер безопасности: здание суда было заставлено металлическими ограждениями, по периметру дежурили силовики в балаклавах, все другие заседания были отменены.

Как и на предварительное заседание, на основное пресс-служба Верховного суда отказалась аккредитовать журналистов крупнейших независимых медиа — TUT.BY, Onliner, «Наша Ніва», БелаПАН, и др. Официальная причина — профилактика коронавируса, дефицит мест, допуск достаточного числа СМИ для того, чтобы заявить об обеспечении гласности.

По «делу Белгазпромбанка» проходят восемь фигурантов. Виктор Бабарико обвиняется в «отмывании» средств, полученных преступным путем, и получении взятки в особо крупном размере. Алексей Задойко (бывший первый зампред правления Белгазпромбанка), Кирилл Бадей (и.о. председателя правления Белгазпромбанка после ухода Бабарико), Сергей Шабан (зампред правления Белгазпромбанка), Дмитрий Кузьмич (зампред правления банка), Александр Ильясюк (зампред правления банка), Сергей Добролет (бывший зампред правления банка) обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Виктор Кобяк (основатель компании «Активлизинг») обвиняется в даче взятки повторно либо в крупном размере.

С Бадеем, Добролетом, Кузьмичом, Ильясюком, Шабаном, Кобяком заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, Виктор Бабарико в их число не входит, поэтому на предварительном судебном заседании его не было. Обвиняемые, которые заключили соглашение, заявили в суде, что пошли на это добровольно и выполнили все условия.

Что такое досудебное соглашение? По ходатайству подозреваемого или обвиняемого может быть заключено досудебное соглашение (ст. 69−1 УК), в котором фигурант уголовного дела обязуется помочь следствию изобличить других фигурантов. Рассказать только о своем участии недостаточно, это значит, что правило распространяется только на групповые преступления.

Соглашение заключается между подозреваемым (обвиняемым) и прокурором. В документе оговаривается, какие именно сведения и документы фигурант должен предоставить.

До начала слушания по делу в суде проводится предварительное заседание, где решается, исполнил обвиняемый условия, оговоренные в соглашении, или нет. Если все исполнено, наказание не может превышать половину максимального срока или размер наиболее строгого вида основного наказания, если человек совершил несколько преступлений.

Защиту обвиняемых осуществляют более десяти адвокатов, среди них Анна Келлер, Максим Агеев, Александр Павловец, Сергей Буякевич. Виктора Бабарико защищают Дмитрий Лаевский и Наталья Мацкевич.

Процесс ведет судья Игорь Любовицкий, он перешел в Верховный суд в октябре 2020 года, ранее работал в Минском городском суде, известен по «делу Регнума», «делу медиков», также судил блогера Эдуарда Пальчиса. Гособвинитель — Сергей Гергель, он известен по «делу медиков», где фигурировал академик Александр Белецкий.

По версии следствия, Виктор Бабарико, будучи председателем правления Белгазпромбанка, создал из числа своих заместителей организованную группу с целью систематически получать взятки. За 16 лет набежала сумма более 30 млн рублей, в обвинении фигурируют следующие компании: ООО «Марконстрой», ООО «Приватлизинг», ООО «Системы обработки информации», ООО «Правовой диалог», ООО «Активлизинг». Также отмечается, что Виктор Бабарико за сумму свыше 1 млн рублей купил недвижимость в Минске, чтобы легализовать доход, полученный преступным путем. Известно, что Виктор Бабарико вину не признал.

Что произошло с Белгазпромбанком

11 июня 2020 года в головном офисе Белгазпромбанка, компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари», «Кентавр» прошли обыски. На следующий день глава Комитета госконтроля сообщил, что Департамент финансовых расследований КГК возбудил два уголовных дела по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

С 15 июня в Белгазпромбанке по решению Нацбанка была введена временная администрация по управлению банком. Полномочия правления ОАО «Белгазпромбанк» на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены. Большинство членов правления банка оказались за решеткой.

Российские акционеры Белгазпромбанка — Газпромбанк и контролирующий его «Газпром» — выпустили совместное заявление, в котором обвинили Нацбанк Беларуси в «незаконных действиях по назначению и.о. председателя правления и и.о. заместителя председателя правления» в Белгазпромбанке. «Указанные действия совершены с грубым нарушением законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе», — говорится в заявлении.

Экс-председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико 12 мая прошлого года заявил о своих президентских амбициях и начал кампанию, собрав около 10 тысяч в инициативные группы и легко собрав нужное число подписей. К моменту регистрации кандидатов Бабарико был уже задержан. В регистрации ему отказали на основании информации из письма КГК.

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