Модернизация деревообработки 2.0: В отрасль инвестируют еще миллиард долларов

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Часть денег выделят из бюджета – главным образом, на расплату по долгам деревообрабатывающих предприятий. Основную сумму на модернизацию заводы получат за счет кредитов.

В ближайшие годы в деревообрабатывающую отрасль планируют вложить 2,6 млрд рублей (порядка 1 млрд долларов) – это частные и государственные инвестиции, а также кредиты банков. Такая информация содержится в Государственной программе «Белорусский лес» на 2021–2025 годы, пишет “Ежедневник”.

Из республиканского бюджета напрямую финансируется несколько «бумажных» проектов модернизации на сумму 489,7 млн рублей (около 188 млн долларов). Это проект по запуску производства упаковочной бумаги на «Заводе газетной бумаги» в Шклове (филиал холдинга «Гомельобои») – стартовал в 2019 году. Производство картона на «Добрушской бумажной фабрике» – стартовал в 2012 году, но застрял на полпути. Теперь государству приходится вливать сюда дополнительные финансы, чтобы модернизация завершилась. На Светлогорском ЦКК реализуется вторая очередь проекта по строительству целлюлозного завода – модернизация уже загнала предприятие в долги, расплачиваться по которым приходится государству.

Львиная доля бюджетных денег, выделенных на модернизацию деревообработки, уйдет именно на расчеты по долгам. 298,9 млн рублей в 2021-22 годах направят на обслуживание внешних государственных займов и займов, привлеченных под гарантии правительства. И еще 171,8 млн – на возмещение части процентов.

Основной источник финансирования большинства проектов, заложенных в Госпрограмму, – это кредитные ресурсы, их предприятия намерены взять на 1,8 млрд рублей в совокупности. Единственный завод, который модернизируется за счет собственных средств (небольшой проект на 2,7 млн рублей) – это «Ивацевичдрев».

Крупнейшим из перечисленных в Госпрограмме проектов является создание производства упаковочных материалов на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате совместно с литовской компанией VMG, которая уже имеет свои деревообрабатывающие производства в Беларуси. В этот проект инвестируют порядка 460 млн долларов, в основном, из кредитных источников. Если к этой сумме прибавить инвестиции во второй проект на Светлогорском ЦКК, получится, что модернизация комбината потребует около 590 млн долларов.

Значимые проекты также реализуются на «Заводе газетной бумаги» (на 29 млн долларов в совокупности) и на трех частных предприятиях: «Акитама», «Экман» и «Конкорт Эко» (см. в конце таблицы). Все трое «частников» планируют создать производства пеллет к 4 кварталу 2021 года.

Помимо этой троицы, остальные модернизируемые заводы – государственные, они входят в концерн «Беллесбумпром» либо переданы на оздоровление Банку развития. Большинство из них последние годы работают без прибыли – после завершения первой волны модернизации.

С 2016 года платежи организаций деревообработки по налогам являются отрицательными, то есть они берут деньги из бюджета, а не отчисляют в него. За этот период объем средств, которые были возвращены из бюджета организациям отрасли, составил 380 млн рублей.

Организация Инвестпроект Стоимость, руб Завод газетной бумаги модернизация производства бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов со строительством буровых скважин, предназначенных для добычи подземных вод, 9,9 млн (бюджетные деньги) Завод газетной бумаги модернизация БДМ № 1 в целях перепрофилирования производства на выпуск бумаги упаковочной 66 млн Светлогорский ЦКК строительство новой бумагоделательной машины (БДМ) по выпуску мешочной бумаги 342 млн Светлогорский ЦКК совместно ООО «ВМГ Индустри Групп» производства лиственной полуцеллюлозы и установка/модернизация двух машин КДМ и БДМ 1,2 млрд Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» организацией производства мелованных и немелованных видов картона 9,1 млн (бюджетные деньги) Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» установка новой КДМ для производства гильзового картона 32,4 млн ОАО «Зеленоборское» строительство цеха по производству формованных изделий 20 млн «Ивацевичдрев» Производство мебельной кромки АБС 2,7 млн «Ивацевичдрев» производства мебельных деталей, облицовка мебельных деталей методом каширования 8 млн «Пинскдрев» модернизация лесопильного производства 6,9 млн «Пинскдрев» увеличение объема выпуска фанеры и ГДК 38 млн Новосверженский лесозавод организация производства по крупному лесопилению и переработке отходов деревообработки 8,6 млн «Мостовдрев» реконструкция лесопильно-деревообрабатывающего цеха и модернизация действующего производства МДФ 60,6 млн «Могилевдрев» Увеличение мощностей сушильного хозяйства 500 тыс Мозырский ДОК модернизация лесопильного производства с организацией участка с устройством дополнительной линии брикетирования 880 тыс ООО «БР – Вуд» создание нового лесопильного и пеллетного производства, 48,9 млн «Витебскдрев» модернизация линии обрезки МДФ 2,8 млн «Гомельдрев» модернизация действующего производства МДФ и фанеры, организация производства пеллет 42,7 млн «Борисовдрев» модернизация действующего производства МДФ и фанеры, организация производства топливных брикетов 47,8 млн «Речицадрев» модернизация действующего производства ДСП и фанеры 20,1 млн «ФанДОК» модернизация фанерного производства 20,7 млн «Акитама» строительство завода по переработке низкотоварной древесины, выпуску древесно-топливных гранул (пеллет) и мелких древесных компонентов 45 млн «Экман» строительство завода по переработке низкотоварной древесины и выпуску древесно-топливных гранул (пеллет) 56 млн «Конкорт Эко» производство топливных гранул (пеллет) 65 млн Обслуживание займов 298,9 млн Возмещение процентов 171,8 млн Итого: 2,6 млрд

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