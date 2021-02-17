Китайские инженеры показали больницу, которая будет сама приезжать к пациентам

Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram (кнопка «Присоединиться») !





Не утихающая пандемия коронавируса среди прочего послужила стресс-тестом как для глобальной, так и региональных систем здравоохранения. В соответствии с оценками, устоявшимися в экспертных сообществах, наиболее высокую эффективность в части преодоления вызовов COVID-19 продемонстрировал Китай.

При этом ведущие компании из Поднебесной спешат представить на суд широкой общественности собственное видение того, какой должна стать медицина будущего в обозримой перспективе. Один из таких проектов принадлежит SinoVision Technology, специализирующейся на производстве медицинского оборудования.

Концепт китайцев предполагает электрический фургон с высокотехнологичной медицинской «начинкой». Отдельно взятая машина является полноценным госпиталем с возможностью проведения в том числе сложной диагностики. Очевидным преимуществом подобного формата оказания медицинской помощи обещает стать отсутствие необходимости постройки больниц в отдаленных районах – медучреждения смогут в прямом смысле сами приезжать к людям по мере возникновения необходимости, оставаясь в той или иной локации на требующийся срок.

Визуализация проекта демонстрирует, что отдельно взятая машина может оперативно увеличить свой больничный бокс в 3 раза – дополнительные платформы «контейнера» выдвигаются автоматикой.

Поделиться ссылкой:



