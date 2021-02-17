Карпенко: в 2021 году прием в учебные заведения по некоторым специальностям планируется уменьшить

Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram (кнопка «Присоединиться») !





Цифры приема в учебные заведения по некоторым специальностям планируется уменьшить, заявил 17 февраля министр образования Игорь Карпенко.

«Сейчас идет работа над цифрами приема, а также их обсуждение с каждым конкретным учебным заведением. До 1 апреля они должны быть обнародованы на сайтах учреждений образования. Сразу могу сказать, что будут уменьшаться на 6% цифры приема по ряду гуманитарных специальностей, в частности, на экономические и юридические», — отметил Игорь Карпенко.

Пересмотрят и соотношение платных мест в вузах к бесплатным, пишет Белта.

“Это ненормально, когда на платное обучение набирают в пять раз больше человек, чем на бюджетное. Потом мы сталкиваемся с тем, что первые не знают, куда устроиться на работу. Здесь нужно найти разумный баланс. Также необходимо пересмотреть цифры приема на заочное обучение», — подчеркнул министр.

Однако в этом случае образуется нехватка средств, которые поступали от студентов, учащихся на платной основе.

“Для вузов это реальные деньги, они зарабатывают на развитие базы. Выход один — серьезно работать с нашими зарубежными партнерами для того, чтобы наращивать экспорт образовательных услуг», — убежден Игорь Карпенко.

Поделиться ссылкой:



