Как проходит процесс по делу Бабарико

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Дело рассматривает Верховный суд в здании суда Московского района.

Виктор Бабарико за решеткой и в наручниках.

Другие подсудимые, которых вводили в зал, были без наручников.

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К собравшимся вышла сотрудница суда и пояснила: места закончились.

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Как сообщает Онлайнер, внутрь зала пускают только адвокатов и родственников. Остальных просят выйти. Возле входа в суд собралось около сотни человек. Они кричат: «Запускай» — и просят, чтобы им разрешили присутствовать на открытом процессе.

Как дополняет пресс-служба Бабарико, отец Марии Колесниковой тоже пришел поддержать подсудимых.

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С телефоном и планшетом в зал не пускают. Технику надо сдать на входе. Правда, как отмечает Еврорадио, на сотрудницу «СБ. Беларусь сегодня» Людмилу Гладкую, которая опубликовала видео с зала суда, это не распространяется.

Очередь на открытый процесс у входа суда, который расположен неподалеку от станции метро «Петровщина», растянулась на десятки метров. Но пускают в первую очередь родственников, а еще раньше, как выяснилось, запустили аккредитованную прессу — государственную и российскую. В числе тех, кто пришел поддержать Бабарико, — член КС Максим Богрецов.

За происходящим наблюдают омоновцы. А неподалеку на стоянке был замечен автозак.

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Виктор Бабарико и другие обвиняемые – все в масках – доставлены в суд и посажены в клетку.

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Глава Народного антикризисного управления Павел Латушко обратился к Игорю Любовицкому, судье Верховного суда, который ведет дело Виктора Бабарико.

– Я, Павел Латушко, гражданин Республики Беларусь, хотел бы напомнить, что законодательством Беларуси предусмотрена ответственность за неправосудные, политически мотивированные приговоры, а также о начале создания международного механизма уголовного преследования, который будет предусматривать в т. ч. и ответственность представителей судебной системы за вынесение неправовых решений в отношении граждан Беларуси, которые ведут политическую, журналистскую и общественную деятельность, участвуют в мирных протестах.

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Вот такая атмосфера возле суда: десятки силовиков, сообщает Радыё Свабода. Плюс десятки независимых журналистов не получили аккредитацию, зато разрешение есть у российских.

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Накануне суда экс-претендент в президенты, который мог стать главным соперником Лукашенко, передал большое послание всем единомышленникам. Вот как он его завершил:

«Все сделанное вами — не напрасно! Мы — вместе, хоть и не всегда рядом. Нас — все больше и больше!

Мрак, злоба и ложь не могут быть вечными. Зажженный вами свет добра и правды нельзя погасить не только в ваших сердцах. Его невозможно спрятать от глаз других людей. А значит, рассвет придет и озарит просторы нашей Беларуси».

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Утром к суду Московского района приехали саперы, а транспорт с парковок вывезли эвакуатором. Обещают пропускать людей с 10 утра, сообщает пресс-служба Бабарико.

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В среду, 17 февраля, начинается суд по «делу Белгазпромбанка» и Виктора Бабарико, который мог стать главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах в августе прошлого года. Дело рассматривает Верховный суд в здании суда Московского района, пишет TUT.BY.

Предварительное судебное заседание прошло 4 февраля в условиях исключительных мер безопасности: здание суда было заставлено металлическими ограждениями, по периметру дежурили силовики в балаклавах, все другие заседания были отменены.

Как и на предварительное заседание, на основное пресс-служба Верховного суда отказалась аккредитовать журналистов крупнейших независимых медиа — TUT.BY, Onliner, «Наша Ніва», БелаПАН, и др. Официальная причина — профилактика коронавируса, дефицит мест, допуск достаточного числа СМИ для того, чтобы заявить об обеспечении гласности.

По «делу Белгазпромбанка» проходят восемь фигурантов. Виктор Бабарико обвиняется в «отмывании» средств, полученных преступным путем, и получении взятки в особо крупном размере. Алексей Задойко (бывший первый зампред правления Белгазпромбанка), Кирилл Бадей (и. о. председателя правления Белгазпромбанка после ухода Бабарико), Сергей Шабан (зампред правления Белгазпромбанка), Дмитрий Кузьмич (зампред правления банка), Александр Ильясюк (зампред правления банка), Сергей Добролет (бывший зампред правления банка) обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Виктор Кобяк (основатель компании «Активлизинг») обвиняется в даче взятки повторно либо в крупном размере.

С Бадеем, Добролетом, Кузьмичом, Ильясюком, Шабаном, Кобяком заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, Виктор Бабарико в их число не входит, поэтому на предварительном судебном заседании его не было. Обвиняемые, которые заключили соглашение, заявили в суде, что пошли на это добровольно и выполнили все условия.

Защиту обвиняемых осуществляют более десяти адвокатов, среди них Анна Келлер, Максим Агеев, Александр Павловец, Сергей Буякевич. Виктора Бабарико защищают Дмитрий Лаевский и Наталья Мацкевич.

Процесс ведет судья Игорь Любовицкий, он перешел в Верховный суд в октябре 2020 года, ранее работал в Минском городском суде, известен по «делу Регнума», «делу медиков», также судил блогера Эдуарда Пальчиса. Гособвинитель — Сергей Гергель, он известен по «делу медиков», где фигурировал академик Александр Белецкий.

По версии следствия, Виктор Бабарико, будучи председателем правления Белгазпромбанка, создал из числа своих заместителей организованную группу с целью систематически получать взятки. За 16 лет набежала сумма более 30 млн рублей, в обвинении фигурируют следующие компании: ООО «Марконстрой», ООО «Приватлизинг», ООО «Системы обработки информации», ООО «Правовой диалог», ООО «Активлизинг». Также отмечается, что Виктор Бабарико за сумму свыше 1 млн рублей купил недвижимость в Минске, чтобы легализовать доход, полученный преступным путем. Известно, что Виктор Бабарико вину не признал.

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