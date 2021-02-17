Извержения вулкана Этна остановили работу аэропорта Катании (фото)

Из-за усиления активности вулкана Этна на итальянском острове Сицилия крупнейший аэропорт на юге Италии приостановил работу, сообщает итальянское агентство ANSA.
Активное извержение началось с юго-восточного кратера, с выбросом мощной облака пепла и потока лавы.
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Повышенную активность вулкана Национальный институт геофизики и вулканологии зафиксировал во вторник 16 февраля, вскоре началось непосредственно извержение.
Облако пепла настолько густое, что ближайшие к вулкану села покрыло несколькими сантиметрами пепла.