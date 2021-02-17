Из-за морозов в США снизилась добыча и переработка нефти

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Добыча нефти в США рекордно упала из-за беспрецедентных морозов в Техасе. Из-за перебоев в электроснабжении были приостановлены работы нефтеперерабатывающих предприятий. Цены на нефть выросли, сообщает Bloomberg.

В США из-за морозов и снегопада в штате Техас, приостановлены работы скважин. добыча нефти сократилась уже на 3,5 млн баррелей в сутки. До аномального похолодания в стране добывалось около 11 млн баррелей в сутки.

В крупнейшем нефтеносном районе США в Техасе производство резко упало на 65%. Ранее здесь добывалась примерно половина всей нефти в США — 5,8 млн баррелей в сутки. Морозы и снегопады вызвали перебои в энергоснабжении.

Аналитики прогнозируют, что добыча выйдет на прежний уровень не раньше 22 февраля.

«Позднее на этой неделе должно произойти резкое восстановление производства по мере повышения температур», — отметил аналитик по энергетическим рынкам S&P Global Platts Люк Джексон.

Из-за непогоды цены на «черное золото» выросли до максимума — $64 за баррель.

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