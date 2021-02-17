Еще лет десять и Коран переведут на современный белорусский язык

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Основная цель перевода — популяризировать среди мусульман белорусский язык и подчеркнуть духовную связь с мусульманами и татарами прошлых веков, которые жили еще в ВКЛ. Те писали китабы — на белорусском языке арабским письмом, сообщает Onliner.by.

В отличие от перевода Библии на белорусский язык, перевода Корана в Беларуси нет.

Зато есть перевод Корана на белорусский в Киеве. Об этом рассказал, в рамках круглого стола «Беларуская мова ў кітабах», Али Воронович, муфтий Духовного управления мусульман Беларуси.

— В Киеве наш белорус уже перевел его (Коран), на это у него ушло три года, сейчас готовится к изданию. По поводу моего перевода, то за десять лет мы перевели только четверть. Это очень тяжелая работа, и, наверное, нам нужно еще десять лет, чтоб перевести его полностью. Но несмотря на то, что в Киеве уже перевод готов, мы свою работу продолжим, ведь Коран очень многогранен и переводчики отдают предпочтение по-разному, — рассказал Али Воронович.

Сейчас в фондах Национальной библиотеки 17 рукописей 17—20-го веков, касающихся белорусских татар. Большинство из них написано арабским письмом. В настоящее время большая часть этой культуры остается неисследованной.

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