Беременной пригрозили милицией, если она не поедет в больницу в 40 недель

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В Барановичах беременная белоруска отказалась от госпитализации в 40 недель и получила из женской консультации смс-сообщение, которое похоже на угрозу. Женщине сказали, что к ней домой придут с милицией, сообщает Ребёнок.BY.

Имеют ли право врачи заставлять беременных ехать в больницу до наступления схваток?

Скриншот смс-сообщения из женской консультации, предоставленный героиней Екатерина (имя изменено по просьбе героини) пришла на плановый прием к акушеру-гинекологу в женскую консультацию в 40 недель. По словам будущей мамы, врач в ультимативной форме сказал ей ехать в больницу в отделение патологии. Екатерина хотела написать отказ от госпитализации, но ей не разрешили, а вечером беременной прислали смс-сообщение.

— У нас на таком сроке беременную сразу отправляют в отделение патологии, но никаких показаний к госпитализации у меня не было, — объясняет свое решение остаться дома жительница Барановичей. — Я хотела дождаться схваток. В отделении патологии лежали многие мои знакомые и рассказывали про постоянные осмотры и давление со стороны врачей о том, что надо вызывать роды. Ни о каких нормальных, физиологичных родах там нет и речи. Одно дело рожать, когда у тебя уже начались схватки, и совсем другое — лежать в патологии, где каждый день проводят осмотры на кресле, вызывают роды и прокалывают плодный пузырь.

На следующий день белоруска пошла в женскую консультацию вместе с мужем и предупредила врача, что записывает разговор на диктофон. На этот раз беременной позволили написать отказ от госпитализации.

— Конечно, если есть какие-то осложнения, обязательно нужно ложиться в патологию, — рассуждает будущая мама. — Но я здорова, у меня все в порядке, и я могу находиться дома до наступления схваток. Тем более предполагаемая дата родов по месячным и по УЗИ часто не совпадают.

Пока готовилась публикация, Екатерина благополучно родила здорового малыша на сроке 40 недель и 5 дней. Беременная дождалась начала родовой деятельности дома и приехала в роддом с регулярными схватками. Роды прошли легко и физиологично, как и хотела героиня.

Почему врачи настаивают на госпитализации?

Акушер-гинеколог Ольга Попова уверяет, что никаких распоряжений «сверху» о том, что женщин нужно госпитализировать на сроке 40 недель, у врачей нет. Премии за это медикам тоже не выплачивают, вопреки распространенным мифам. Но у гинекологов есть мотивы для того, чтобы настаивать на госпитализации.

— Дело в том, что в Беларуси за здоровье пациентов отвечают врачи. Во всем мире как? Хочешь — иди в роддом, не хочешь — не иди. А у нас, если случается какое-нибудь осложнение с беременной, — виноват врач. Если беременная здорова, и у нее не было никаких отклонений от нормального течения беременности, то требование врача госпитализироваться в 40 недель — это самодеятельность. Но в любом случае женщина может написать отказ от госпитализации, где укажет, что это ее решение, и всю ответственность за свое здоровье и здоровье ребенка она берет на себя.

По словам медика, в последних версиях индивидуальной карты беременной (карта, которую ведет врач женской консультации) даже есть страница с готовым текстом отказа от госпитализации. Женщине остается только ознакомиться с ним и подписать.

Всегда ли можно отказаться от госпитализации?

Нет таких документов, где было бы сказано, что беременная обязана быть госпитализирована на каком-то определенном сроке, говорит Ольга Попова. Женщина может отказаться от любых медицинских вмешательств на любом сроке.

— Предположим, беременная уже на 42-й неделе, но она думает, что рожать ей еще рано и не едет в роддом. С позиции врача здесь ждать нельзя, ведь на сроке 42 недели возрастает риск внутриутробной гибели плода. При этом женщина не обязана слушать врача. Весь вопрос в том, на кого она возлагает ответственность. Если на врача — ей нужно ложиться в больницу, если на себя — можно остаться дома. В основном женщины боятся брать ответственность на себя и делают то, что говорит врач.

По словам медика, чаще всего врачи стараются решить все спорные вопросы с помощью бесед и убеждений, но один «мотивирующий документ» все же есть — статья 10 Закона Республики Беларусь от 29.12.2012 «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей».

— В законе говорится о том, что те, кто встал на учет по беременности до 12 недель, проходил обследования, выполнял рекомендации врача (в том числе не отказывался от госпитализации), поощряются после родов однократной денежной выплатой (сегодня это коло 263 рублей). То есть теоретически женщине могут не назначить данную выплату, если она не выполняла рекомендации. Но на практике до такого обычно не доходит, — говорит Ольга.

Чем рискуют беременные, когда перенашивают ребенка?

Прежде чем принимать решение, ехать в роддом или нет, женщина должна знать, что происходит с плодом после 40-й недели. Ольга Попова рассказала, какие осложнения могут возникнуть в этом случае:

Меняется структура плаценты (третья степень зрелости), и некоторые ее зоны могут «окаменевать», из-за чего кровоснабжение плода нарушается, нарушается его двигательная активность, сердечная и дыхательная деятельность, снижается мышечный тонус.

Из-за гипоксии плод выделяет меконий в околоплодные воды, также у ребенка увеличивается частота дыхательных движений, совершаемых внутриутробно, меконий попадает в легкие, может возникать аспирационная пневмония.

Увеличивается вероятность рождения крупного ребенка, из-за чего возрастает риск травматизма при родах.

Новорожденные, рожденные после 42 недель, обычно имеют низкую оценку по шкале Апгар.

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