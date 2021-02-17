Андрей Елисеев: Белорусов целенаправленно будут делать еще беднее и еще бесправнее

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Бичевание частного бизнеса на ВНС и недавние предложения по увеличению налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей – дополнительные указания на то, что белорусов целенаправленно будут делать еще беднее и еще бесправнее, пишет в Facebook основатель EAST-центра, политолог Андрей Елисеев.

АГЛ хочет, чтобы максимально возможное число белорусов в максимальной степени были зависимы от государства. То, что государственный сектор экономики неэффективен и загибается ускоренными темпами, его не волнует. Советский принцип: главное, как все красиво по телевизору, а не в реальности.

Либо частный бизнес беспрекословно лоялен вплоть до организации профсоюзной ячейки в рамках провластной ФПБ (эта ноябрьская идея так и не реализована, но и вряд ли окончательно похоронена), либо должен исчезнуть вовсе – логика такова.

Благосостояние белорусов и темпы экономического роста давным-давно принесены на алтарь политического выживания АГЛ. Сейчас эта дилемма (экономический рост или политический контроль) стала намного острее, и решаться будет в пользу политического контроля быстрее и радикальнее, чем прежде.

Это же соображение было одним из основных мотивов прикрытия сухопутных границ в декабре 2020 года. Тем самым АГЛ желает убить маятниковую трудовую миграцию белорусов в страны ЕС и Украину.

В его понимании приграничный бизнес и маятниковая миграция породили слишком много независимых от государства лиц, которые позволили себе выражать свое мнение, а то и делиться лишней копейкой со всякими фондами солидарности. Позиция такая: белорусы должны находиться в подчинении государственного работодателя и иметь на хлеб-молоко (иногда мясо), все прочее – излишество.

Раз вы такие неблагодарные и не цените масло по выходным, работая с моего позволения на частника или на себя, то возвращайтесь в колхозы, ясно дал понять АГЛ.

На практике, поскольку большая часть госпредприятий в упадочном состоянии и не способна обеспечить достойную зарплату, дан дополнительный толчок “молдавизации” белорусской экономики – в поисках лучшей доли все большее число белорусов будет выезжать в другие страны.

Поскольку из-за эпидемии границы до сих пор прикрыты и с экономикой проблемы и за рубежом, дополнительный заряд недовольства в обществе станет накапливаться быстрее, чем успеет улетучиваться через эмиграцию.

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