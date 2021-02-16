Впервые за много лет замерзло Балтийское море

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Свидетелями редкого зрелища стали туристы и жители польского курортного города Мендзыздрое. Из-за сильных холодов Балтийское море у его побережья замерзло впервые за много лет.

Береговая линия с песчаным пляжем и водными далями превратилась в арктический пейзаж из снега и льда. Образовавшиеся белые поля простираются на сотни метров в ширину. Жители соседних районов спешат полюбоваться зимней экзотикой.

“Мы ехали всю ночь, чтобы увидеть это явление. Это так красиво, мы очень впечатлены”, – говорит женщина.

“Зимой обычно едут в горы, а не на море, но это действительно здорово. Я не ожидала такого зрелища и приятно удивлена”, – рассказывает журналистам девушка.

“Замечательно, чудесно, красиво. Мы приезжаем на море уже 25 лет, но еще ничего подобного не видели”, – говорит женщина, приехавшая полюбоваться на море.

Зимние пейзажи украсили и теплолюбивый Стамбул. Знаменитые Собор Святой Софии и Голубая мечеть стоят в необычном снежном убранстве. Метеорологи говорят, что холода продержатся до четверга.

“Сибирские морозы” ударили по Греции. Там температура опускалась до минус 20 градусов по Цельсию. Власти обратились к гражданам с призывом ограничить передвижения на улице до самых необходимых. А главную магистраль страны, которая связывает Афины с северными районами пришлось закрыть из-за снегопада.

“Нам нужно ехать на работу, но мы не можем”. – рассказывает журналистам мужчина.

Завалило снегом и Крым, что привело к настоящему хаосу на дорогах. Там сейчас примерно на 10 градусов холоднее обычного.

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