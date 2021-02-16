Витамин D нужен каждой клеточке детского организма

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Нельзя просто взять и накопить витамин D во время летних каникул. А чтобы получать его каждый день, в необходимом количестве, из пищи, нужно съедать огромное количество морской рыбы.

На самые важные вопросы о витамине D, для 103.by, отвечает врач-педиатр медицинской лаборатории «СИНЛАБ» Ирина Тишкевич.

Что такое витамин D?

— Витамин D давно перестал быть просто витамином в классическом понимании. Последние исследования почти перенесли его в ранг гормонов. По крайней мере, его можно считать гормоноподобным веществом, хотя всем удобнее выражаться по старинке.

Главные функции витамина D — это участие в фосфорно-кальциевом обмене и регулирование постоянного содержания кальция в крови. Но рецепторы, восприимчивые к этому витамину, существуют в каждой клеточке нашего тела. Грубо говоря, каждый миллиметр нашего тела нуждается в этом компоненте.

Какими бывают разновидности?

— На сегодняшний день существуют две формы витамина D:

холекальциферол (D3) — вырабатывается в коже при воздействии солнечного света;

эргокальциферол (D2) — получаем с пищей (особенно много его в жирной морской рыбе).

Функции у D3 и D2 одинаковые. Поэтому они взаимозаменяемы.

Каков нормальный уровень витамина D у детей?

— Критерии оценки одинаковы и для детей, и для взрослых:

дефицит — ниже 20 нг/мл.

недостаток — 20-30 нг/мл.

норма — 30-50 нг/мл.

высокий уровень — 50-100 нг/мл.

переизбыток — выше 100 нг/мл.

Кстати, переизбыток витамина D не менее опасен, чем дефицит. В такой ситуации повышается уровень кальция в крови и моче, а значит, и риск возникновения некоторых проблем, например — камней в мочевыводящих путях.

Тем не менее, в нашей стране это очень редкое явление, так как солнечных дней в году слишком мало. А вот если безответственно отнестись к приему специальных препаратов, тогда неблагоприятный исход очень даже вероятен. Всегда советуйтесь с врачом!

Накапливает ли организм витамин D впрок?

— Нет. Его мы должны получать ежедневно. Да, есть специальные препараты, которые позволяют обеспечить организм необходимой нормой раз в неделю. Но на большие сроки надеяться не стоит.

Тот витамин D, который мы получаем из пищи, теоретически может ненадолго отложиться. А вот тот, что мы получаем от солнца, не накапливается вовсе. Поэтому развенчаем еще один миф: накопить витамин D за время отпуска на море невозможно.

Стоит ли бояться рахита?

— За все время своей практики я видела рахит у ребенка лишь один раз. Если мама соблюдает все рекомендации педиатра, опасения напрасны. Благодаря своевременным дополнительным дозам витамина проблема рахита сейчас крайне редка.

Витамин D защитит от всех болезней?

— От всех болезней с вероятностью в 100% нас вряд ли что-то защитит. Но отрицать полезные свойства этого витамина нельзя. Ведь благодаря ему снижается риск инфекционных, аутоиммунных, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы.

Еще раз повторю: витамин D нужен каждой клеточке нашего организма. Тем не менее злоупотреблять им тоже нельзя. Витамины не так безобидны, как может показаться. Посоветуйтесь с педиатром и сдайте необходимые анализы.

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