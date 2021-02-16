Странная роль Канопацкой…

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Что ни говорите, а умеет лукашенковская власть использовать таких, как Анна Канопацкая. Это было видно еще тогда, когда ей вручили пропуск на четыре года в Палату представителей. Всем претендентам от оппозиции дали от ворот поворот, а она все же депутатский мандат получила. Как же! Нужно было «Красному дому» показать на весь белый свет, что и у нас, в Беларуси, демократия: видите, в парламенте нашлось место и для молодой и амбициозной Канопацкой…

Окажись на ее месте Зенон Позьняк, его ораторский голос был бы слышен каждый день, с дрожью в коленках встречали б оппоненты его появление на трибуне. А присутствие в Овальном зале Анны Канопацкой оказалось, на мой взгляд, чисто декоративным. Хотя позерства, самолюбования у нее было предостаточно.

Не получив на очередных так называемых выборах парламентские корочки, Канопацкая замахнулась на президентское кресло. Думается, этого как раз и ожидали от нее Лукашенко и его подхалимская рать. Опять можно было заводить старую пластинку с известной мелодией: в Беларуси – демократия, каждый имеет право выдвинуть свою кандидатуру на любую должность. Но, заметьте, власть, используя по полной программе Канопацкую и таких, как она, и близко не подпустила к избирательным участкам Бабарико, Цепкало, Тихановского… Фамилия Анны, несмотря на то, что она позорно провалилась со сбором подписей в свою поддержку (об этом свидетельствуют многочисленные факты), оказалась все же в одном бюллетене с Лукашенко. Можно было заранее предположить, сколько процентов электората ей нарисуют ее кураторы. Курам на смех! Использовали – и забыли!

Когда начинаешь анализировать поведение Канопацкой, то невольно приходит такая мысль: а не отведена ли ей в оркестре диктатора Лукашенко специальная роль? Скорее всего, отведена. И, судя по всему, она играет, как может. Вот и в так называемом Всебелорусском народном собрании согласилась участвовать. Зная, конечно, что придется лизнуть власть, не миновав позора в глазах демократической общественности. Подойдя к микрофону, она сказала: «Сегодняшнее мероприятие можно смело назвать «слетом победителей». Да, в этом электоральном цикле вы оказались сильней, сплоченней, организованней. Вас оказалось больше, вам было что терять, и вы победили». Какое коленопреклонение перед «ябатьками», какой удар в спину тем, кто вот уже седьмой месяц не может смириться с беспрецедентными фальсификациями во время голосования на президентских выборах!

Сколько пролито крови в акциях за справедливость, за то, чтобы виновные в подтасовках и различных других махинациях были наказаны по закону. Хоть одно уголовное дело против них заведено? Нет. Зато тысячи честных людей прошли через суды, получив немалые сроки отсидки за решеткой и большие штрафы.

Против восставшего за правду народа брошены вооруженные до зубов омоновцы, подразделения внутренних войск, милиция. Что, госпожа Канопацкая, не видишь, какой произвол чинят власти против мирного населения? Да, они пока оказались «сильней, сплоченней, организованней», но, согласись, Анна, их сила держится на штыках, а не на справедливых честных отношениях с народом. И у диктатуры один конец – поражение. И не из-за внешних сил, о которых вы вспомнили, поддакивая сидящим в зале Дворца Республики, а потому, что порядочные белорусы устали от беззакония в стране, от пустой демагогии властей предержащих. Где 1000 долларов среднемесячной зарплаты, о которых Лукашенко трезвонил еще десять лет назад? Где бесплатное образование, где бесплатная медицина? Да сегодня чуть ли не за все нужно платить при нищенских доходах большинства населения.

Выступая на так называемом Всебелорусском народном собрании, Канопацкая, думается, на сто процентов угодила его самому главному участнику – Александру Лукашенко. Теперь в его кармане припасен довольно сильный козырь, который он сможет выложить Путину во время возможно скорой встречи в Сочи. Мол, смотри, как негативно оцениваются некоторые действия России в отношении Беларуси. И в качестве примера процитирует ту же Канопацкую: «Нельзя оставить без должного внимания и реагирования беспрецедентное вмешательство во внутренние дела нашей страны в период подготовки, проведения и завершения президентских выборов со стороны соседних государств. В первую очередь – юридических и физических лиц российской юрисдикции. Указанные действия привели не только к эскалации противостояния внутри белорусского общества, но и имели негативные экономические последствия, исчисляющиеся для нашей страны в миллиардах долларов.

В этой связи мое первое предложение ВНС: поручить правительству Республики Беларусь создать межведомственную комиссию по оценке и анализу ситуации, а также определению размера экономических потерь, понесенных нашей страной от указанных действий. Результаты ее работы с требованием компенсации вынести на обсуждение с руководством Российской Федерации для урегулирования. При отказе от компенсаций рекомендовать президенту Республики Беларусь отозвать свою подпись под Союзным государством, а решение вопроса передать в судебные инстанции». Радуйся, Александр Григорьевич, трепещи, Россия вместе с Путиным!

Наблюдательные люди заметили: Анне Канопацкой не по пути ни со старой, ни с новой оппозицией. Главное для нее, как я уже написал, позерство: нравиться тем, кто «сильней, сплоченней, организованней». И сегодня есть те, кому госпожа Канопацкая нравится. Но на широкую публику они, ее использователи, не выпускают. Вот даже выступление на том же так называемом Всебелорусском народном собрании не пустили в эфир. И она брезгливо, но проглотила этот плевок. А сколько еще их будет!

Андрей КОЗЛОВСКИЙ, избиратель.

Публикация – из № 12 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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