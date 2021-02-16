Силовики пришли в БАЖ, к правозащитникам и журналистам

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Рано утром пресс-секретарь общественного объединения Борис Горецкий успел сообщить, что к нему пришли силовики. После стало известно, что они пришли также к юристу БАЖ Олегу Агееву и председателю Белорусской ассоциации журналистов Андрею Бастунцу. Кроме того, у журналистов и правозащитников в разных городах также проходят обыски, пишет TUT.BY.

«Андрея Бастунца увозят сотрудники ГУВД Мингорисполкома. По крайней мере, так они представились. Дома обыск не проводится, но Бастунца забирают, так как обыск будет проводиться в офисе БАЖ. Милиционеры ведут себя вежливо и призывают не беспокоиться», — сообщила жена Андрея Бастунца Сабина Брило.

Почему в офисе БАЖ будет проводиться обыск — она не знает. На соответствующий вопрос сотрудники милиции отвечают, что все нужные бумаги покажут, когда придет время.

Сабина Брило также сообщила, что обыск прошел у нее дома — сотрудники милиции изъяли телефоны у ее сына и его девушки.

«Около 8.55 в офис БАЖ приехала группа из нескольких человек. Они представились сотрудниками министерства внутренних дел. Сказали, что в офисе будут проводиться оперативно-следственные действия. С ними и Андрей Бастунец», — сообщает журналист TUT.BY.

Белорусская ассоциация журналистов — белорусская неправительственная общественная организация. Объединяет граждан, занимающихся профессиональной журналистской деятельностью либо содействующих ее развитию. Образована в 1995 году, в 2006 году прошла государственную перерегистрацию. Выступает в защиту прав журналистов и принципов свободной и профессиональной журналистики.

Пришли к журналистам и правозащитникам

Как сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна», утром 16 февраля сотрудники ОМОНа пришли в дом гомельской журналистки-фрилансера Ларисы Щираковой. У нее поводят обыск в рамках уголовного дела по ст. 362 УК Беларуси (Убийство сотрудника органов внутренних дел). Обыск идет и у еще одного гомельского журналиста — Анатолия Готовчица, а также у активиста и волонтера Валерия Слепухина.

Обыски проводятся и у членов могилевского отделения «Вясны» Алексея Колчина и Бориса Бухеля, а также могилевского журналиста Алеся Буракова-младшего.

Кроме того, обыски проводятся у руководителей мозырского и светлогорского филиалов ПЦ «Вясна» Владимира Телепуна и Алены Маслюковой.

Обыск прошел и у координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды. Его телефон отключен.

Рано утром прошел обыск у витебской правозащитницы Ирины Третьяковой. Искали документы, но забрали только флешку и книгу «Мониторинг отделений милиции». Сама Ирина на свободе.

Начался обыск и у пресс-секретаря Белорусского дома прав человека имени Бориса Звозскова Евгении Паращенко.

Обыск идет и у минской правозащитницы «Вясны» Натальи Сацункевич.

Недоступен брестский правозащитник Владимир Величкин, на звонки не отвечает и его супруга. Кроме того пришли с обыском к родителям брестских волонтеров Екатерины Бажко и Анны Богданович.

Также сообщается об обысках у членов независимого профсоюза РЭП — Игоря Комлика, Андрея Комлика-Яматина, а также об обыске в офисе организации. Не отвечают на телефонные звонки лидер РЭП Геннадий Федынич и и председатель профсоюза Василий Завадский.

У юриста Кристины Рихтер, которая читала лекции по распределению и трудовым правам молодым специалистам, также прошел обыск. Он проводился в рамках уголовного дела по ст. 342 УК Беларуси (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). У нее забрали телефон и документы, касающиеся деятельности БАЖ.

Сообщается, что обыски проводятся с участием сотрудников Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД (ГУБОПиК).

«Всю информацию мы будем размещать на наших ведомственных ресурсах, а пока мы работаем с этой информацией», — заявила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

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