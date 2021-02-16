Пристроили?..

Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram (кнопка «Присоединиться») !





В Белгосфилармонии появился новый дирижер – небезызвестный маэстро Виктор Бабарикин, уволенный из Президентского оркестра в конце 2019 года. Этот протокольный коллектив, как рассказывал в свое время редакции осведомленный источник, дирижер покинул в результате большого скандала: на официальном мероприятии он перепутал гимны, которые должен был исполнять оркестр в честь высокого зарубежного гостя. Случился стыд и скандал. Тем более Виктор Бабарикин к тому времени уже не раз нарушал трудовую дисциплину… И терпение у кого надо лопнуло.

В общем, темпераментный маэстро больше года был не у дел. Но срок наказания, видимо, истек. И имя Виктора Бабарикина появилось на афише Белорусской государственной филармонии – в канун Дня влюбленных он дал свой первый концерт популярных мелодий «Мужчина и женщина». Бывший опальный маэстро теперь в штате филармонии, подтвердил журналистам директор этого старейшего музыкального учреждения А.Никита. Но каким же коллективом все-таки руководит там новый дирижер? Не может же быть дирижер без оркестра! Вот на концерте 13 февраля Бабарикин работал почему-то с музыкантами Белтелерадиокомпании. Тогда при чем здесь филармония? Головоломка.

Оказалось, что пока Виктор Владимирович «внедрен» в камерный ансамбль «Классик авангард». Опять вопрос: и что, музыкант, всегда тяготеющий к рок-музыке, готов теперь работать над барочными партитурами?! Оказывается, вообще не суть. Он появился, как утверждают информированные источники, «по просьбе». А куда прикреплен, не важно, человека надо было просто пристроить. Может быть, думаю я, «по просьбе» и новый симфонический оркестр для дирижера впоследствии создадут?

Кстати, на концерт «Мужчина и женщина» билеты были недешевые (по сравнению с ценами на концерты классической музыки), и продан был почти весь зал. Говорят, помогли солидные спонсоры. Завидно… На мероприятии был замечен бывший министр культуры Юрий Бондарь, которого вообще-то на филармонических вечерах раньше не видел никто. К слову, персона бывшего патрона Минкульта тоже овеяна слухами: теперь Ю.Бондаря настойчиво прочат в новые директора Большого театра. Что ж, рокировка не новая: мы помним, что предыдущий директор А.Гридюшко тоже был в свое время министерским чиновником. Правда, в кресло руководителя театра пересел из кресла заместителя министра. Вообще, думаю, на позицию топ-менеджера такого огромного и знаменитого коллектива, как труппа Большого, мечтали бы попасть из Минкульта многие. Большой успешно гастролирует чуть ли не по всей Европе. А что министры-замминистры? Они и раньше дальше Бреста у нас ни ногой, ну, а в наступающие санкционные времена тем более.

Публикация – из № 12 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

Поделиться ссылкой:



