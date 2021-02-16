Новый российский кредит – страховка от набега на банки. А что, если не дадут?

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Белорусские власти возможно снова попросят взаймы. Около $3 млд. Почему, на что пойдут эти деньги, и что случится, если Россия откажет?

Что произошло?

На 22 или 25 февраля планируется встреча Владимир Путина и Александра Лукашенко в Сочи. На ней, как сообщил российский деловой ресурс «Коммерсант», белорусская сторона намерена попросить кредит в размере около $3 млрд.

По сообщению “Ъ”, эти деньги – остаток средств на строительство БелАЭС, не использованных белорусскими властями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг то, что Лукашенко станет просить у Путина очередной кредит.

Зачем и почему белорусские власти снова идут за деньгами? На что будут потрачены эти средства, что Россия попросит взамен, и самое главное – что может грозить белорусам в случае отказа, специально для Myfin.by рассказал старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Лев Львовский.

Частному бизнесу указали на ег место

— Если в госСМИ радостно рапортуют о миллиардах долларов золотовалютных резервов – зачем брать новые кредиты?

– Это только на неискушенный взгляд 7 миллиардов – много. Если бы это было так – можно было бы не просить. Если учесть то количество денег, которое Беларусь должна отдать в 2021 году по долгам, то ликвидных резервов почти не остается. Да, есть еще и золото, но им сложнее поддерживать курс национальной валюты.

Еще один немаловажный фактор – произошедшее на ВНС, где Александр Лукашенко начал активно угрожать бизнесу, и дал понять, что дальнейшее «становление белорусской экономики» он видит с гораздо меньшим участием частного бизнеса.

Эти слова были тут же подкреплены задержанием владельца сети гипермаркетов Green, известного белорусского бизнесмена Геннадия Кирейкова.

Но деньги-то должны откуда-то появляться в бюджете. Если они не генерируются бизнесом, самой экономикой, то альтернативно они могли бы появляться из российского бюджета.

Насколько хватит нового кредита, не понятно

— Для чего власть хочет взять внушительный кредит?

– Как будет разворачиваться ситуация в белорусской экономике, не знает никто. Можно предположить, что власть видит эти деньги в качестве подушки безопасности, и если начнет разворачиваться кризис неплатежей, прорвутся проблемы с долгами государственных предприятий, с наполнением бюджета, то будет использовать эти средства. Исходя из вышесказанного сложно предсказать, насколько хватит этих денег.

Все зависит от того, какие из кризисных шоков реализуются. Но 3 млрд долларов для Беларуси – это большие деньги. И если ни одна проблема не обострится, этих денег может хватить и на год, и больше.

Еще один вариант, для чего Лукашенко 3 миллиарда от Путина, – демонстрация «электорату» роста экономики. На эти деньги можно закупить материалы, оборудование и произвести нужные или не очень нужные рынку товары. Это увеличит ВВП, конечно же за счет его уменьшения в будущем, когда придется эти деньги отдавать. Если их придется отдавать.

Белорусский рубль стал хрустальным

— Что случится, если Россия не даст денег?

– Прямо сейчас ничего критичного не будет – на сегодняшний день дисбалансы в экономике велики, но не достигли критической точки.

Но если случится еще один набег на банки, аналогичный тому, что был в августе-сентябре, когда Нацбанк потратил почти полтора миллиарда долларов из ЗВР, то тогда белорусский рубль больше этого не выдержит.

Причина – подушка безопасности, которая была у власти, проедена. И если случится новый кризис, без новых кредитов мы можем и не выдержать.

Наверняка расплачиваться придется, выполняя политические требования

— Если дадут денег – что взамен попросят?

– Это вопрос скорее к политологам. В экономическом плане за них ничего не попросят, – эти деньги уже были предварительно выделены по кредитной линии на строительство АЭС. Теперь Беларусь хочет вычленить их в отдельный кредит.

На что просить будут? «На стабильность». Что потребует Путин? Скорее всего – каких-то политических уступок. Каких – не берусь сказать.

Это не бизнес-сделка

— Под какие ставки эти деньги могут дать?

– Если брать под рыночные, то они будут очень высоки, и далеко не факт, что Беларусь сможет в таком случае кредит вернуть. Если же удастся договориться о выделении средств по тем же льготным ставкам, что и кредит на АЭС, то это другой расклад.

Просто так инвестировать в Беларусь для России не имеет никакого экономического смысла – Беларусь под руководством Лукашенко – это ни какая-то растущая экономика, возврат на государственные инвестиции в стране уже довольно низкий много лет. Это не бизнес-сделка.

Под вопросом даже Китай

— Если Россия не даст кредит, кто может дать денег?

– Шанс на то, что их дадут западные страны я бы оценил в 0%. Что касается Китая, то в теории это возможно. Но дело в том, что Китай не очень любит играть в такие политические игры. И пока что Китай (несмотря на громогласные заявления белорусской стороны о стратегическом партнерстве) не торопится выделять Беларуси хоть какие бы то ни было деньги. Китайцы любят давать связанные кредиты под залог каких-то активов. Не знаю, есть сейчас в Беларуси какие-то активы, которые заинтересуют их, и, во-вторых, сможет ли Лукашенко убедить их в том, что право собственности на эти активы будет соблюдаться при переходе к Китаю.

Вовсе не на развитие страны

— На что власти, вполне возможно, потратят эти деньги?

– Корзина привычна: часть – на погашение государственного долга в 2021 году, часть – на погашение долга госпредприятий, который также велик, – на такие же цели, как в случае с БМЗ. Проще говоря, долг с таких же «успешных» заводов перевесят на Минфин.

Еще одну часть потратят на «запуск инвестиционных циклов», чем также любят заниматься белорусские власти. Фактически это перевалка кредита в текущий ВВП, в том числе на склады неэффективных и убыточных производителей. Ради поддержания выпуска и трудоустройства на госпредприятиях. В целом – вовсе не на развитие страны.

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