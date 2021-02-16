Немецкие учёные создали прибор, который предугадывает инфаркт или инсульт

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Только в Германии каждый год регистрируют не менее 280 тысяч инфарктов и почти столько случаев кровоизлияния в мозг — инсультов.

Группа ученых Политехнического университета Гамбурга во главе с профессором Александром Кёльпином (Alexander Kölpin) разработала портативный радар, который позволяет в считанные секунды бесконтактно определить, в частности, нарушения в работе кровеносной системы (даже если явных симптомов пока нет) и своевременно предупредить о приближении инфаркта или инсульта.Об этом сообщает dw.com.

Это портативное устройство размером с пачку сигарет, только примерно вдвое толще, представляет собой сложную сенсорную систему. Пользоваться аппаратом можно даже на дому. Во время бесконтактного мониторинга состояния здоровья человека маленькие датчики с искусственным интеллектом фиксируют показатели жизненно важных функций организма, передают эти сведения на сканер и в случае, если фиксируют приближающуюся опасность инфаркта или инсульта, подается сигнал тревоги. Получив такое предупреждение, человек может сразу, не дожидаясь приступа, позвонить в скорую помощь. Ведь в этой ситуации каждая минута на счету.

В больнице такой радар можно установить, например, у кровати пациента. Оттуда прибор и будет проводить постоянный мониторинг состояния организма пациента, не издавая при этом никакого шума. К слову, человеку при этом вовсе не нужно лежать неподвижно, он вполне может двигаться и менять положение тела: препятствий обследованию это не создаст.

Детальность и безошибочность показаний новой сенсорной системы удивляют даже опытных врачей, которые сейчас проводят тестирование аппарата. Помимо того, что девайсу со встроенным в него миниатюрным компьютером под силу распознать приближение инфаркта или инсульта, он способен обнаружить у пациента даже артериосклероз. Данные отправляются на компьютер врача, который на их основании принимает, в случае необходимости, превентивные меры.

Сейчас ученые намерены усовершенствовать прибор так, чтобы его, подобно датчикам противопожарной сигнализации, можно было устанавливать на потолке, тем самым обеспечивая мониторинг состояния здоровья не одного, а сразу нескольких человек.

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