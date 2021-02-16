Латушко предостерегает Центробанк России от выдачи кредитов Лукашенко

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Глава Народного антикризисного управления Павел Латушко обратился к председателю Центробанка России Эльвире Набиуллиной с предложением предостеречь участников рынка.

Накануне визита Александра Лукашенко в Москву Латушко предостерегает от выдачи кредитов официальному Минску, сообщает “Еврорадио”.

Глава НАК отмечает, что Лукашенко нужны деньги и получить он их может только в России.

“Новое законное правительство Беларуси оставляет за собой право не исполнять обязательства, которые приняли на себя Лукашенко или его люди после 5 ноября 2020 года”, — подчеркивает Латушко. И спрашивает, уверена ли Россия, что Лукашенко сможет вернуть все кредиты — с учетом того, что задолженность Беларуси перед Россией уже составила 11 миллиардов долларов.

“Мы знаем, что Лукашенко намерен попросить еще 3 млрд долларов на строительство БелАЭС. Таким образом, общий долг составит уже 14 млрд. Вы правда хотите подарить столько денег человеку, которого не признает президентом белорусский народ? Должны ли белорусы платить по личным долгам Лукашенко?” — спрашивает Латушко.

Он просит председателя российского Центробанка предостеречь участников российского рынка от потенциальных рисков.

Визит Александра Лукашенко в Москву запланирован на конец февраля. Министр иностранных дел Владимир Макей не исключил, что на встрече будет обсуждаться “финансовое сотрудничество”. По неофициальным данным, Лукашенко хочет просить кредит в 3 миллиарда долларов из денег, выделенных на строительство БелАЭС.

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