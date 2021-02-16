Как избавиться от неврологических последствий COVID-19

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О том, что COVID-19 влияет на нервную систему, многие знают, увы, не понаслышке. Неврологические проблемы могут проявляться по-разному: от слабости, головокружений и расстройства сна до инфарктов и инсультов.

О том, что делать, если после коронавируса процесс восстановления не заметен, 103.by рассказали врач-реабилитолог Максим Барышев и заведующим отделением медицинской реабилитации и физиотерапии, и кандидат медицинских наук, врач-невролог Алексей Малков.

Коронавирус изучен пока слабо, но его нейротропность (способность поражать нервные клетки) доказана — и она выше, чем у других вирусов. Однако чаще всего коронавирусная инфекция является просто триггером и еще одним провоцирующим фактором для развития неврологических заболеваний. В нервную систему вирус проникает:

через гематоэнцефалический барьер, то есть из любых органов — в головной мозг;

через клетки крови;

трансневрально через периферические нервы.

Соответственно, неврологические нарушения могут проявляться в любых частях тела.

Врачи развенчивают мифы:

— Правда ли, что низкое давление и учащенный пульс — один из показателей того, что вирус затронул нервную систему?

— Нет. Это просто одно из вегетативных проявлений заболевания, которое может быть, а может не быть. Кстати, выраженная слабость и повышенная утомляемость, на которые сейчас жалуются пациенты, — последствия интоксикации не только после ковида, но и после, например, гриппа или другого заболевания.

В группе риска возникновения неврологических осложнений, прежде всего пациенты, уже имеющие неврологическую патологию, те кто в группе риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (сахарный диабет, гипертония, ожирение); пациенты с дыхательной недостаточностью, бронхиальной астмой.

У переболевших коронавирусом могут проявляться осложнения со стороны нервной системы. С ними сталкивается порядка 37% пациентов. Все нарушения можно разделить на общие и тяжелые.

Общие неврологические осложнения:

головные боли;

головокружение;

слабость;

тошнота;

астенические расстройства (расстройства настроения, сниженная работоспособность, усталость, нарушения сна).

Неврологически тяжелые осложнения:

ишемические инфаркты головного мозга;

кровоизлияния;

миелиты (поражения спинного мозга);

полинейропатии (поражения периферической нервной системы).

Может встречаться нарушения функции равновесия — вертикального положения тела в пространстве после того, как пациент долгое время провел лежа. Гораздо реже могут возникать повреждения, ведущие к параличу верхних или нижних конечностей или всего тела.

Хемосенсорная дисфункция — исчезновение запахов — также является неврологическим осложнением, которое связано с поражением обонятельных нервов. Таким образом, потеря обоняния — один из признаков проникновения вируса в нервную систему. Пациенты с нарушением восприятия запахов подвержены риску развития неврологических осложнений чаще других.

Ещё одним из факторов-триггеров является сама изоляция. Дефицит общения, окружение, состоящее лишь из врачей в скафандрах, болезни близких и родственников, длительный постельный режим — все это является серьезным психосоциальным стрессом. Это приводит к нарушениям вегетативной нервной системы, тревогам, расстройствам сна, паническим атакам. Поэтому в вопросе реабилитации крайне важна работа психолога или психотерапевта.

Методики диагностики неврологических нарушений

Помимо классических методов нейровизуализации (МРТ, КТ), при диагностике неврологических нарушений используются:

электронейромиография — метод, которые исследует периферические нервы;

энцефалографическое обследование, которое проверяет работу коры головного мозга на предмет патологической активности;

полисомнография («лаборатория сна»), которая за одну ночь позволяет обследовать все функции человеческого организма, начиная с сердца, мозга, дыхания и вплоть до дефицита насыщения крови кислородом и поставить точный диагноз.

У людей, перенесших ковидную пневмонию, возникают нарушения работы диафрагмы — мышцы, которая находится под легкими и качает их. За счет этого высока вероятность прогрессирования апноэ — остановок дыхания во сне, сопряженных с храпом.

В итоге, если апноэ не лечить, есть риск получить сосудистые катастрофы (инсульты, инфаркты) от подобных последствий.

Реабилитация неврологических нарушений

Оптимальным для реабилитации неврологических нарушений будет мультидисциплинарный подход, когда пациентом занимается целая команда: реабилитолог, невролог, логопед, психотерапевт, физиотерапевт, инструкторы и методисты лечебной гимнастики. Специалисты оценивают функциональное состояние пациента и составляют индивидуальную программу медицинской реабилитации.

В вопросе реабилитации важно, чтобы врач каждой специальности сам также занимался лечением ковидных пациентов. Это помогает предотвратить возможные осложнения или заняться ими на ранних этапах, так как врач видит пациента от начала болезни и до выписки. Таким образом, любые изменения (будь то состояние легких или титр антител) удается наблюдать и анализировать в динамике.

Нельзя недооценивать важность комфортных условий пребывания, чтобы пациент находился в покое, без необходимости ждать начала процедуры в очереди, с возможностью получать результаты анализов максимально быстро: в вопросе реабилитации иногда важен каждый день. Все эти меры в комплексе позволяют сделать реабилитацию максимально эффективной и сократить время пребывания пациента в стационаре.

В зависимости от индивидуальной программы медицинской реабилитации пациента и его желания некоторые врачебные предписания могут выполняться им и на домашнем этапе реабилитации.

Сколько длится реабилитация?

Средний курс реабилитации для ковидных пациентов занимает 10-14 дней. В случае послековидного инфаркта головного мозга курс стационарной медицинской реабилитации в среднем составляет 21 день.

Какие методы восстановления практикуются?

Используются все классические методы реабилитации:

технологии лечебной физкультуры;

координационный тренинг;

восстановление навыков самообслуживания;

механотерапия на тренажерах;

лечебный массаж;

физиотерапия;

рефлексотерапия.

Например, для восстановления функции равновесия используется специальный аппарат-вертикализатор. В начале процедуры пациент находится в привычном ему лежачем положении. Его надежно фиксируют, а далее поэтапно приводят в вертикальное положение. Следующий этап — тренировка ходьбы на месте. Во время активной реабилитации пациент может заниматься на таком аппарате ежедневно.

При повышенной слабости занятия ЛФК могут проходить прямо в палате пациента: сначала пассивные, потом — активные.

Вестибуло-стабилограф корректирует нарушения, возникшие со стороны вестибулярного аппарата. Пациент занимается в 3D-очках на стабилоплатформе с биологической обратной связью, что дает возможность считывать положение тела в пространстве и корректировать проблему.

Аппарат для функциональных занятий с верхней конечностью актуален при плохо работающей руке. Также здесь обычно включены когнитивные игры, так как у пациентов, которые перенесли инсульт, могут возникать когнитивные проблемы: нарушение памяти, внимания, ориентации в пространстве, речевые нарушения, нарушение глотания. Возможны как активные упражнения для рук, так и пассивные: если пальцы не двигаются, аппарат производит движение за них.

После инсульта пациенты не могут ответить «да» или «нет», не знают, где лево и право, не узнают близких, не могут двигать конечностями. Грамотная 21-дневная реабилитация может привести к существенным позитивным изменениям: пациенты постепенно начинают двигать руками, сгибать пальцы, говорить, отвечать на вопросы, узнавать супруга.

Можно начинать реабилитацию даже зависимых от кислорода пациентов — и осуществлять необходимые действия прямо в палатах. Как только получен отрицательный результат мазка ПЦР пациента, его можно перевести в общесоматическое отделение с наличием кислородных точек и начать заниматься восстановлением более активно.

Если неврологические последствия сочетаются с последствиями со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем, то это тоже должно учитываться в индивидуальном плане реабилитации. Таким образом, при восстановлении после COVID-19 практикуется лечение не одного заболевания, а всего комплекса последствий и функциональных ограничений.

Фото: Александр Задорин, 103.by

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