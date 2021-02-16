Из-за коронавируса обострилась проблема алкоголизма

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Эксперты отмечают, что проблема алкоголизма серьёзно обострилась. Пандемия COVID–19 стала причиной введения серьёзных карантинных мер. Миллионы людей оказались в вынужденной самоизоляции. Был нарушен привычный ритм жизни. В результате всё больше людей начали заливать свою скуку алкогольными напитками.

По данным статистики, в большинстве стран сократились обороты продажи алкоголя. Несмотря на цены на алкоголь в Германии, финансовое положение пивоварен и виноделен ухудшилось. В рамках карантинных мер закрыли бары, рестораны. Был введён запрет на проведение вечеринок с большим количеством гостей.

Эксперты Global Drug Survey заявляют: количество людей, которые стали чаще и больше выпивать дома, возросло. В опросе приняли участие более 58 тыс. человек из США, Бразилии, Австралии, Новой Зеландии и ряда европейских стран.

До начала пандемии большинство людей в качестве развлечения выбирало поход в спортзал или бассейн, прогулки, шопинг. Иногда — вечеринки в клубах и встречи с друзьями за бокалом вина. С введением ограничений такая возможность пропала. Отсутствие разнообразия, вынужденное домашнее «заточение» и скука заставляют многих расслабляться дома с помощью алкогольных напитков. Многие отмечают, что с помощью алкоголя пытаются отвлечься от опасности, которую несёт им и их близким COVID–19.

Но даже один бокал каждый вечер может стать проблемой. Регулярное употребление очень быстро приводит к привычке. Опрошенные в ходе исследования люди подтвердили, что на самоизоляции стали пить больше. Иногда они начинают выпивать в первой половине дня. Рост количества диагнозов, связанных с алкогольной зависимостью, отмечают психотерапевты и психиатры.

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