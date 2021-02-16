Госстандарт выявил в Островце опасные детские погремушки российского производства

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Гродненская областная инспекция Госстандарта провела в одном из торговых объектов Островца проверку и выявила погремушки российского производства торговой марки «STELLAR», которые не соответствуют требованиям технического регламента «О безопасности игрушек».

При ударе игрушки разрушились, образовались мелкие детали, а на кромках погремушек были обнаружены зазубрины, что не допустимо. В соответствии с нормами игрушка должна выдерживать механические нагрузки, возникающие при использовании ее по назначению, и не разрушаться.

Импортерам направлены предписания об изъятии из обращения опасной продукции. Государственный комитет по стандартизации выдал предписания на запрет ввоза и обращения опасной продукции, а также о прекращении действия в Беларуси сертификата соответствия, которым сопровождались эти погремушки.

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