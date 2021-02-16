Главой организации ВТО стала представительница Нигерии

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Генеральный совет Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве одобрил назначение на пост главы организации кандидатуру представительницы Нигерии Нгози Оконджо-Ивеалы. Бывший министр финансов Нигерии вступит в должность 1 марта, сообщает Euronews.

По словам Оконджо-Ивеалы, в первую очередь она сосредоточится на вопросе восстановления мировой торговли после пандемии коронавируса. Она напомнила, что организация сталкивается со многими проблемами и слаженная совместная работа сможет сделать ВТО более сильной, более активной и адаптированной к сегодняшним реалиям.

Нгози Оконджо-Ивеала заявила: “Дорога была неопределенной, долгой и трудной, но наступил новый день и можно начать настоящую работу. Сегодня страны-члены ВТО вершат историю — впервые за 73 года существования организации, женщина, представительница Африки, назначена на должность гендиректора. Это прорыв, я настроена оптимистично”.

Свои поздравления направила глава Еврокомиссии Урсулуа фон дер Ляйен, которая отметила историческую важность момента и заявила, что ЕС поддерживает реформирование ВТО и поможет защищать основанную на правилах многостороннюю торговую систему.

Пост гендиректора оставался вакантным с 31 августа прошлого года, когда его покинул до истечения срока полномочий прежний глава ВТО Роберту Азеведу.

Ранее назначение Оконджо-Ивеалы было заблокировано из-за позиции предыдущей вашингтонской администрации, которая поддерживала кандидата от Южной Кореи – министра торговли Ю Мён Хи.

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