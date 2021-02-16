Дональд Трамп избежал импичмента, но Сенат призывает расследовать штурм Капитолия

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Не смотря на то, что Сенат США оправдал Дональда Трампа в субботу по его второму за год делу об импичменте, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о необходимости создать независимую комиссию, которая расследовала бы, какие ошибки в системе безопасности сделали возможными прорыв сторонников Дональда Трампа в здание Капитолия.

Рекомендацию, по созданию комиссии для расследования, дал генерал-лейтенант в отставке Руссель Оноре, которому Пелоси поручила осуществить обзор системы безопасности Капитолия.

“Из его выводов (генерал-лейтенанта) и суда по делу импичмента стало ясно, что необходимо докопаться до истины – как это стало возможным … Нашим следующим шагом будет создание внешней независимой комиссии, наподобие той, что расследовала теракты 9 сентября, чтобы провести расследование и доложить о фактах и ​​причинах случившегося 6 января, внутренней террористической атаки на Капитолий … и о вмешательстве в мирную передачу власти, включая факты о готовности и реагирования полиции Капитолия и других правоохранительных органов”, – заявила Нэнси Пелоси.

CBS News сообщает также, что в прошлом месяце более 30 членов Конгресса спрашивали о возможности нанять дополнительную охрану в местах проживания, опасаясь за свою безопасность. Об этом говорилось в письме, с которым имела возможность ознакомиться редакция.

Напомним, Импичмент Трампу поддержали 57 сенаторов, 43 были против. Для утверждения решения необходимо было 67 голосов. Трампа обвиняли в подстрекательстве к восстанию после пятидневного судебного разбирательства в том же здании, которое его сторонники разграбили 6 января.

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