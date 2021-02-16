Белорусские нефтепродукты не торопятся в российскую гавань

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Москва хочет поскорее увидеть результат договоренностей с официальным Минском по переброске белорусских нефтепродуктов с портов стран Балтии на порты Ленинградской области РФ. Однако политический проект уже дал «осечку».

Контракты с операторами российских терминалов пока не подписаны

В августе 2020 года после введения санкций со стороны балтийских государств на фоне протестов в Беларуси Александр Лукашенко пригрозил перебросить белорусские грузы в порты РФ. Это заявление для Москвы стало как бальзам на рану, поскольку именно этого она давно добивалась.

В результате четырехмесячных обсуждений был подготовлен проект межправительственного соглашения о транспортировке и перевалке нефтепродуктов, предназначенных на экспорт в третьи страны, через российские порты. Документ был публично опубликован в РФ 25 января. Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минтрансу РФ подписать этот документ с Минтрансом Беларуси.

В России рассчитывают, что уже с марта-апреля Беларусь начнет поставку своих нефтепродуктов в российские порты Ленобласти и Санкт-Петербурга.

На днях заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что уже скоро заработает транзит белорусских товаров через российские порты на Балтике.

Он заявил, что в России оперативно проработали запрос белорусской стороны. «В целом наши союзники могут быть уверены, что Россия, независимо от политической конъюнктуры, обеспечит им выход к морю», – подчеркнул Руденко.

По его словам, возможности железной дороги РФ и терминалов позволяют обеспечить перевозку и перевалку производимых в Беларуси нефтепродуктов и соглашение по этому вопросу будет подписано 15 февраля.

Ранее Министерство транспорта РФ также сообщало, что 15 февраля министр транспорта России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко подпишут соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в портах РФ.

Однако в назначенный день документ не был подписан.

Пресс-секретарь Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Анна Куриленок сообщила, что подписание соглашения состоится после 15 февраля. По ее словам, это связано с необходимостью завершения внутригосударственных процедур.

«В настоящее время завершаются внутригосударственные процедуры по подготовке к подписанию соглашения между Беларусью и Россией об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов. В связи с этим встреча будет перенесена», — цитирует Куриленок госагентство Белта.

Есть еще одно обстоятельство, которое тормозит подписание соглашения.

Куриленок рассказала, что пока не готовы контракты с российскими операторами терминалов морских портов, а также с железнодорожным оператором. Эти контракты должны быть подписаны вместе с соглашением.

Отсутствие контрактов с операторами терминалов портов и РЖД может говорить о том, что логистика в направлении российских портов после анонсирования проекта соглашения по-прежнему остается невыгодной для белорусских экспортеров нефтепродуктов. Хотя ранее белорусский премьер Роман Головченко отмечал, что экономические условия работы для белорусских трейдеров и грузоотправителей в Усть-Луге будут «как минимум не хуже, чем мы имели в прибалтийских портах».

Портовые тарифы в РФ выше, чем в Клайпеде

Операторы морских портовых терминалов Ленинградской области и Санкт-Петербурга ранее заявляли о готовности перевалить 4-6 млн тонн белорусских нефтепродуктов и предоставить скидки при условии заключения долгосрочных договоров, исходя из планируемого объема нефтепродуктов.

Возможно, предполагаемые для перевалки объемы до 2 млн тонн не позволяют операторам дать серьезные скидки. К тому же, как отмечают эксперты, в Усть-Луге, в отличие от Клайпеды, операторам приходится платить ледокольный сбор, что повышает ставку фрахта.

Напомним, в сентябре 2020 г тогдашний глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что свободные мощности портов в Усть-Луге, Приморске, Высоцке, Санкт-Петербурге позволяют перенаправить с портов стран Балтии около 4-6 млн тонн белорусских нефтепродуктов.

Проект соглашения о перевозке белорусских нефтепродуктов предполагает, что в 2021 году объем перевалки через российские порты может составить до 2 млн тонн нефтепродуктов.

Между тем посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев 10 февраля интервью РИА Новости отметил, что Беларусь в 2021 году может экспортировать через порты России более 1,5 млн тонн нефтепродуктов.

«Уже обозначены индикативные показатели объема перевалки белорусских нефтепродуктов через порты России, который должен составить в текущем году свыше 1,5 млн т. Заявлено о таком сотрудничестве и на ближайшую перспективу. Соответствующее межправительственное соглашение будет подписано министрами транспорта в самое ближайшее время — под эгидой комиссии по обеспечению формирования объединенной транспортной системы Союзного государства», — цитирует Мезенцева агентство Прайм.

По его словам, «прорабатывается – пока на экспертном уровне – и возможность поставок по этому маршруту других грузов».

Для переброски транзита одного соглашения недостаточно

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков называет проект соглашения о подготовке транзита белорусских нефтепродуктов в российские порты и перевалку их в танкеры знаковым событием в российско-белорусских отношениях.

«С российской стороны этого события ждали долго. Ранее неоднократно говорилось о необходимости забрать транзит с портов стран на Балтии на порты Ленинградской области. Но белорусская сторона на это долгое время не ждала. Явно, что Беларусь не хотела перенаправлять свой транзит в российские порты», — заявил Юшков на канале «Евразия.Эксперт».

По его словам, сейчас Беларусь пытается наказать Литву за недружественные действия – поддержку европейских санкций, выступления против БелАЭС, поддержку оппозиции и т. д.

Однако, считает Юшков, для того, чтобы Беларусь действительно направила свой транзит через российские портовые мощности, одного соглашения недостаточно.

«Соглашение лишь открывает окно возможностей для этого. Для переброски транзита нужно, чтобы коммерческие компании подписали между собой контракты. И далеко не факт, что это произойдет», — подчеркнул Юшков.

Эксперт предполагает, что сейчас Беларусь «заигрывает с РФ для того, чтобы демпинговать и сбить цену на доставку и перевалку уже в Латвии», после чего латвийские порты станут основными для перевалки белорусских нефтепродуктов.

«РЖД уже давала скидку белорусским поставщикам в 50%, но это не их устроило, и Беларусь не перевела свой транзит на российские мощности. Можно ли им дать еще скидку на перевалку? Это крайне сложно. В Минске это понимают. Потому что если белорусским компаниям дадут скидку на перевалку нефтепродуктов в танкеры, то и российские компании тоже станут требовать аналогичную скидку, и тогда порт может обанкротиться», — пояснил Юшков.

По его словам, официальный Минск это прекрасно понимает. «И это становится отговоркой – почему он в итоге может не пойти на переориентацию своих нефтепродуктов на российские мощности», — отметил эксперт.

При этом Юшков обратил внимание, что белорусское дизельное топливо по-прежнему будет перевозиться через литовский порт Клайпеда.

«В соглашении прописаны все основные нефтепродукты, кроме дизтоплива. А именно дизтопливо является основным экспортным товаром белорусских НПЗ. Если пойдут железнодорожные поставки, то можно как раз увидеть полную картину, как работает с точки зрения экономики белорусская нефтепереработка – сколько дизельного топлива НПЗ экспортируют и по каким ценам», — сказал Юшков.

Он считает, что «Минск не хочет открывать всей этой картины, чтобы не давать аргумент по сокращению экономической поддержки со стороны России».

«Думаю, в ближайшее время мы увидим продолжение этой борьбы, и не факт, что контракты на транзит будут подписаны», — отметил Юшков.

Повторится ли ситуация с транзитом трехлетней давности?

Напомним, что в конце 2017 года на фоне сложных переговоров по поставкам нефти в Беларусь на предстоящий год официальный Минск пообещал Москве, что может экспортировать в 2018 году через порты России до 1 млн тонн нефтепродуктов.

Правда, уже скоро председатель госконцерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко уточнил детали договоренностей. «В протоколе договоренности Владимира Ильича Семашко (вице-премьер Беларуси – ред) и Аркадия Владимировича Дворковича (вице-премьер РФ – ред) есть обращение российской стороны, что при условии экономических положительных факторов белорусская сторона до 1 млн. тонн может обеспечить на Усть-Лугу поставку нефтепродуктов», — отметил Ляшенко.

В результате в 2018 году было перевалено через порты Ленинградской области несколько партий белорусских нефтепродуктов объеме около 100 тыс. тонн. Такой скромный результат свидетельствовал, что для большего объема перевалки «экономических положительных факторов» не сложилось.

Похоже, что «экономические положительные факторы» не появились и сейчас. Однако теперь сослаться на них официальному Минску будет сложно. Тем боле что Москва поспешила формализовать договоренности о переброске белорусского транзита в проекте соглашения и рассчитывает на скорое его подписание с белорусской стороной.

Официальный Минск, тем не менее, пока выжидает, вероятно, надеясь получить от Москвы дополнительные экономические бонусы за реализацию важного для нее политического проекта.

Справка. Беларусь снизила экспорт нефтепродуктов в 2020 году на 19,4% в сравнении с 2019 годом до 8,487 млн т. В 2019 году Беларусь снизила экспорт нефтепродуктов на 11,7% к уровню 2018 года до 10,5 млн т.

По данным пресс-службы Росморречфлота, объем перевалки российских портов Балтийского бассейна в январе 2021 года сократился на 5,1% к уровню января 2020 года до 21,05 млн т. В том числе, грузооборот наливных грузов снизился на 13,8% до 11,61 млн т.

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