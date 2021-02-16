Беларусь оказалась на шестом месте в мире по количеству граждан, причастных к терроризму

Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram (кнопка «Присоединиться») !





По количеству граждан, причастных к терроризму, Беларусь оказалась на шестом месте в мире после того, как КГБ внес изменения в соответствующий список.

15 февраля КГБ внес в список 17 новых фамилий граждан Беларуси, которые якобы причастны к терроризму. Вкупе с двумя ранее внесенными лицами, всего получилось 19 граждан страны, причастных к террористической деятельности. Много это или мало для Беларуси и как это скажется на имидже нашей страны, попытался разобраться «Ежедневник».

Всего в «Актуальный перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности» КГБ Беларуси внесено 743 лица. Причем, список состоит исключительно из физических лиц, хотя в названии указаны и организации.

Из 743 человек в графе по гражданству 96 имеют отметки д/о (данные отсутствуют – прим. Ред). Таким образом, реально для анализа доступны только 647 лиц, о чьем гражданстве можно судить. Журналисты проанализировали весь перечень КГБ Беларуси и составили топ-10 стран, с самым большим количеством граждан, причастных к террористической деятельности.

№ Страна Количество граждан, причастных к терроризму 1. Афганистан 124 2. Ирак 96 3. КНДР 78 4. Индонезия 22 5. Пакистан 20 6. Беларусь 19 7. Филиппины 15 8. Мали 15 9. Йемен 14 10. Ливия 13

Кампания, в которой оказалась Беларусь, сама по себе впечатляет. Однако стоит рассмотреть соседей внимательнее.

К примеру, в перечень внесено 15 граждан Филиппин, что на 4 меньше, чем в Беларуси. На Филиппинах проживает более 104 млн человек, а количество инцидентов, которые международные структуры относят к террористическим, исчисляется сотнями в год. Мы слышим лишь о самых страшных, а по остальным информация просто не доходит. По количеству пострадавших пока антирекорд принадлежит 2017 году, когда в стране было зафиксировано 692 инцидента, в результате которых погибли 218 человек и были ранены более 1400. По количеству погибших антирекорд остается за 2014 годом, когда погибли 472 человека и были ранены 723. В 2020 году только крупных терактов на Филиппинах зарегистрировано более 40. Приведем лишь один пример : 24 августа 2020 года в городе Холо произошло два взрыва, в результате которых погибли 13 человек и были ранены еще более 70. А теперь сравним это с августовскими событиями в Беларуси и с теми деяниями, которые инкриминируются нашим «террористам»: 0 погибших, 0 раненых.

Еще один пример – Пакистан, который Беларусь вот-вот догонит по количеству лиц, причастных к терроризму. В этой стране проживает еще большее количество людей – свыше 212 млн. И тут только 20 причастных к терроризму лиц, хотя теракты происходят фактически ежемесячно и даже чаще. Среди последних крупнейших следует упомянуть взрыв в мечети города Пешавар, произошедший в октябре 2020 года. В этой мечети послушать муфтия собрались более 500 студентов. В результате теракта 10 молодых человек погибли и более 100 были ранены.

Все включенные в список граждане Пакистана, как и в случае с Филиппинами, попали туда на основании данных Совета безопасности ООН за реальные теракты.

Просто удивительно, как Беларусь по количеству причастных к терроризму лиц оказалась в компании таких вот государств и, например, далеко обогнала Нигерию, где 29 ноября 2020 года боевики жестоко убили 110 местных жителей в штате Борно.

Из относительно благополучных стран, с которыми Беларусь оказалась поблизости, хоть они и не попали в топ-10, следует назвать Россию (13 граждан включено в список) и Великобританию (9 граждан).

Еще несколько данных по тем странам, которые мы обогнали: Египет – 12 лиц, причастных к терроризму, Судан – 11, Сомали – 9, Кувейт – 9, Иордания -6, Уганда – 5, Иран – 3, Сирия – 3.

Отдельной строкой здесь стоит только КНДР, из которой Совет безопасности ООН включил 78 человек в перечень лиц, причастных к терроризму. Но это в основном лица, причастные к разработке ядерного оружия и ракет среднего и дальнего радиуса действия, что видится глобальной террористической угрозой для всего мира.

Сам факт того, что по уровню терроризма Беларусь оказалась среди таких стран, как Пакистан, Индонезия, Филиппины, Йемен, заняв 6-е место в мире, нанесет имиджу государства непоправимый ущерб. Большинство инвесторов просто не станет разбираться во всех политических перипетиях и отнесет нас к недопустимой группе риска. Туристический поток также пойдет на убыль, раз у нас такая ситуация с терроризмом.

Поделиться ссылкой:



