Беларусь оказалась на шестом месте в мире по количеству граждан, причастных к терроризму

По количеству граждан, причастных к терроризму, Беларусь оказалась на шестом месте в мире после того, как КГБ внес изменения в соответствующий список.
15 февраля КГБ внес в список 17 новых фамилий граждан Беларуси, которые якобы причастны к терроризму. Вкупе с двумя ранее внесенными лицами, всего получилось 19 граждан страны, причастных к террористической деятельности. Много это или мало для Беларуси и как это скажется на имидже нашей страны, попытался разобраться «Ежедневник».
Всего в «Актуальный перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности» КГБ Беларуси внесено 743 лица. Причем, список состоит исключительно из физических лиц, хотя в названии указаны и организации.
Из 743 человек в графе по гражданству 96 имеют отметки д/о (данные отсутствуют – прим. Ред). Таким образом, реально для анализа доступны только 647 лиц, о чьем гражданстве можно судить. Журналисты проанализировали весь перечень КГБ Беларуси и составили топ-10 стран, с самым большим количеством граждан, причастных к террористической деятельности.
|№
|Страна
|Количество граждан, причастных к терроризму
|1.
|Афганистан
|124
|2.
|Ирак
|96
|3.
|КНДР
|78
|4.
|Индонезия
|22
|5.
|Пакистан
|20
|6.
|Беларусь
|19
|7.
|Филиппины
|15
|8.
|Мали
|15
|9.
|Йемен
|14
|10.
|Ливия
|13
Кампания, в которой оказалась Беларусь, сама по себе впечатляет. Однако стоит рассмотреть соседей внимательнее.
К примеру, в перечень внесено 15 граждан Филиппин, что на 4 меньше, чем в Беларуси. На Филиппинах проживает более 104 млн человек, а количество инцидентов, которые международные структуры относят к террористическим, исчисляется сотнями в год. Мы слышим лишь о самых страшных, а по остальным информация просто не доходит. По количеству пострадавших пока антирекорд принадлежит 2017 году, когда в стране было зафиксировано 692 инцидента, в результате которых погибли 218 человек и были ранены более 1400. По количеству погибших антирекорд остается за 2014 годом, когда погибли 472 человека и были ранены 723. В 2020 году только крупных терактов на Филиппинах зарегистрировано более 40. Приведем лишь один пример : 24 августа 2020 года в городе Холо произошло два взрыва, в результате которых погибли 13 человек и были ранены еще более 70. А теперь сравним это с августовскими событиями в Беларуси и с теми деяниями, которые инкриминируются нашим «террористам»: 0 погибших, 0 раненых.
Еще один пример – Пакистан, который Беларусь вот-вот догонит по количеству лиц, причастных к терроризму. В этой стране проживает еще большее количество людей – свыше 212 млн. И тут только 20 причастных к терроризму лиц, хотя теракты происходят фактически ежемесячно и даже чаще. Среди последних крупнейших следует упомянуть взрыв в мечети города Пешавар, произошедший в октябре 2020 года. В этой мечети послушать муфтия собрались более 500 студентов. В результате теракта 10 молодых человек погибли и более 100 были ранены.
Все включенные в список граждане Пакистана, как и в случае с Филиппинами, попали туда на основании данных Совета безопасности ООН за реальные теракты.
Просто удивительно, как Беларусь по количеству причастных к терроризму лиц оказалась в компании таких вот государств и, например, далеко обогнала Нигерию, где 29 ноября 2020 года боевики жестоко убили 110 местных жителей в штате Борно.
Из относительно благополучных стран, с которыми Беларусь оказалась поблизости, хоть они и не попали в топ-10, следует назвать Россию (13 граждан включено в список) и Великобританию (9 граждан).
Еще несколько данных по тем странам, которые мы обогнали: Египет – 12 лиц, причастных к терроризму, Судан – 11, Сомали – 9, Кувейт – 9, Иордания -6, Уганда – 5, Иран – 3, Сирия – 3.
Отдельной строкой здесь стоит только КНДР, из которой Совет безопасности ООН включил 78 человек в перечень лиц, причастных к терроризму. Но это в основном лица, причастные к разработке ядерного оружия и ракет среднего и дальнего радиуса действия, что видится глобальной террористической угрозой для всего мира.
Сам факт того, что по уровню терроризма Беларусь оказалась среди таких стран, как Пакистан, Индонезия, Филиппины, Йемен, заняв 6-е место в мире, нанесет имиджу государства непоправимый ущерб. Большинство инвесторов просто не станет разбираться во всех политических перипетиях и отнесет нас к недопустимой группе риска. Туристический поток также пойдет на убыль, раз у нас такая ситуация с терроризмом.