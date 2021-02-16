16 февраля «Белавиа» проводит распродажу – купить билеты можно от 30 евро

Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram (кнопка «Присоединиться») !





Национальная авиакомпания “Белавиа” 16 февраля устроила распродажу билетов на направления, которые сейчас доступны для полетов.

Распродажа проходит 16 февраля с 09.30 до 23.59 на сайте авиакомпании, сообщили во вторник в пресс-службе перевозчика.

Доступны билеты на 13 направлений с вылетом из Минска с 17 февраля по 27 марта. Это Белград, Варшава, Дубай, Ереван, Киев (Жуляны), Кишинев, Ларнака, Нур-Султан, Одесса, Ростов-на-Дону, Стамбул, Таллинн и Харьков.

Дешевле всего обойдутся скидочные билеты в Варшаву (от 30 евро + таксы и сборы, в обе стороны – от 31 евро + таксы и сборы).

На акционные билеты распространяются особые правила. Пассажир не может изменить дату вылета, вернуть билет (за исключением болезни пассажира либо членов семьи, следующих совместно, а также запрета на въезд в страну). Обратный вылет должен состояться не позднее 30 дней с даты первого полета. При этом использовать билет обязательно начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете.

Действующие сейчас условия въезда в указанные города можно уточнить здесь.

Поделиться ссылкой:



