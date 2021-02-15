Зонд первой арабской миссии на Марс прислал фото планеты

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Исследовательский зонд Объединенных Арабских Эмиратов “Аль-амаль” (“Надежда”) прислал на Землю первое фото. Космический аппарат успешно достиг орбиты Марса 9 февраля.

Миссия надеется, что это принесет пользу человечеству.

“Передача первого изображения Марса с помощью зонда “Надежда” является определяющим моментом в нашей истории и знаменует присоединение ОАЭ к передовым странам, участвующих в освоении космоса”, – говорится в сообщении на странице Hope Mars Mission в Twitter.

إرسال أول صورة للمريخ بعدسة "مسبار الأمل ".. بشرى خير، وفرحة جديدة.. ولحظة فارقة في تاريخنا، تدشن انضمام الإمارات إلى نخبة دول العالم المتقدمة في استكشاف الفضاء.. إن شاء الله تسهم هذه المهمة في فتح آفاق جديدة في عملية اكتشاف الكوكب الأحمر تعود بالخير على البشرية والعلم والمستقبل. pic.twitter.com/Gr24bgel0q — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 14, 2021

В июле 2020 года Объединенные Арабские Эмираты стали первым арабским государством, которая подала космический зонд к Марсу. Аппарат под названием “Аль-Амаль” (“Надежда”) был поднят японской ракетой-носителем с космодрома на острове Танэгасим.

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