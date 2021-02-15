За выходные ОМОН задержал более 100 человек: участников концерта, пробежки и лыжни

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Минимум 106 человек за выходные 13-14 февраля были задержаны милицией в Минской области: в Смолевичах, Молодечно и Солигорске.

Неправильный концерт

Так, вечером 13 февраля на оздоровительной базе «Огонек» возле Смолевичей было задержано 68 человек, включая несовершеннолетних. Люди собрались на концерт группы «Разбітае сэрца пацана».

За участие в концерте на взрослых составили протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а в отношении родителей задержанных подростков проводится проверка по факту невыполнения ими обязанностей по воспитанию детей. Несовершеннолетних и тех, у кого на иждивении малолетние, милиция отпустила.

Среди задержанных – музыканты РСП Денис Тарасенко и Павел Городницкий, певцы Владислав Лепешинский и Валерия Суровицкая (Lear).

В МВД концерт назвали «несанкционированным массовым мероприятием с использованием бчб-символики»: якобы «под видом музыкальной вечеринки собрались активисты деструктивных телеграм-каналов». Также сообщается, что на концерте на базе отдыха люди употребляли спиртное, а одна из девушек могла находиться в наркотическом опьянении, но это неточно. Каким документом запрещено употреблять на базе отдыха алкоголь, использовать символику или организовывать концерт, не уточняется.

Неправильные лыжники

Также МВД поделилось кадрами задержания в Молодечненском районе возле подстанции в деревне Лешно «псевдоспортсменов»: «под видом катания на лыжах собралась группа около 20 человек и устроила несанкционированный митинг с использованием бчб-символики». Задержаны 19 человек.

У лыжников обнаружены флаги и растяжки, баллончик с краской красного цвета, дымовая шашка, бело-красно-белые зонтики, иная протестная атрибутика. Запрещена ли она в Беларуси, не уточняется.

Сообщается, что двое мужчин при задержании оказали неповиновение. Один из них был нетрезв.

В отношении задержанных ведется административный процесс.

Также «Наша Ніва» сообщает о задержании 19 человек в Солигорске. По ее данным, «сотрудники ОМОНа хватали граждан, вышедших на ежедневную прогулку в парк Четырех стихий. Никто из задержанных не имел никакой символики и не выкрикивал лозунгов. Фактически люди не успели даже собраться в группу».

МВД на этот счет никак не высказывалось.

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