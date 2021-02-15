Владимир Макей рассказал, кто кроме России поддерживает Минск

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Продолжающиеся с августа акции протеста в Беларуси и реакция на них властей спровоцировали введение санкций против белорусских чиновников и предприятий странами Европейского союза и США. Поддержку Минску продолжает оказывать Россия. При этом говорить о том, что во внешней политике страны остался только российский вектор, было бы неправильно, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

«Я не соглашусь, что мы остались одни только вместе с Россией и другие контакты во внешнеполитической сфере у нас напрочь отсутствуют. Отнюдь нет. У нас сохранились нормальные отношения со странами так называемой дальней дуги, с Китаем, Пакистаном, другими», — сказал министр.

По его словам, отношения с Европейским союзом не прекращались. «Есть порядка десяти стран, с которыми у нас торговля за прошлый год возросла, несмотря на пандемию, несмотря на те политические нюансы, о которых вы упомянули. Поэтому говорить о том, что мы остались только лишь с Россией и больше нас никто не поддерживает, я бы не стал», — сказал он.

По мнению Макея, трудности в отношениях с ЕС — временные: «Рано или поздно придет осознание того, что Беларусь имеет важное значение, в том числе и для Европейского союза. И сохранение государственности Беларуси, независимости и ее суверенитета имеет важное значение и для Европы».

По оценке Евросоюза, общая ситуация с правами человека, демократией и верховенством права в Беларуси значительно ухудшилась в преддверии, во время и после президентских выборов 9 августа 2020 года, которые ЕС объявил несвободными и несправедливыми.

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