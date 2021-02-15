В Рогачеве одинокие пенсионеры оказались в «снежных ловушках», выйти из дома им помогали спасатели

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Фото: gomel.mchs.gov.by
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В Рогачеве сильные снегопады стали «снежной ловушкой» для одиноких пенсионеров, проживающих в частных домах.

Однотипные просьбы о помощи стали поступать спасателям 13 февраля, сообщает МЧС. Одинокие пенсионеры не могли выйти из дома на улицу — снегопады были так суровы, что напрочь замели входные двери частных домовладений. У бабушек самостоятельно со стихией справиться не получалось.

Спасатели сразу отправились на улицу Володарского, где их ожидала одиноко проживающая хозяйка дома, затем поехали на помощь к 81-летней бабушке. Они помогли женщинам открыть входную дверь, расчистили от снега дорожки во дворе.

В Рогачеве одинокие пенсионеры оказались в «снежных ловушках», выйти из дома им помогали спасатели
Фото: gomel.mchs.gov.by
В Рогачеве одинокие пенсионеры оказались в «снежных ловушках», выйти из дома им помогали спасатели
Фото: gomel.mchs.gov.by
В Рогачеве одинокие пенсионеры оказались в «снежных ловушках», выйти из дома им помогали спасатели
Фото: gomel.mchs.gov.by

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