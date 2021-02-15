В отношениях Беларуси и Украины сохранится “политическая турбулентность”

Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram (кнопка «Присоединиться») !





Эскалация противостояния власти и протестующих в Беларуси может привести к введению экономических санкций против Беларуси со стороны Украины.

Такой прогноз сделали авторы нового выпуска «Минского барометра». Он был презентован Советом по международным отношениям «Минский диалог».

В «барометре» отмечается, что ноябрь и декабрь 2020 года прошли под знаком ослабления политических контактов на фоне развертывания санкций ЕС против Беларуси. Украина, будучи обязанной следовать приоритетам внешней политики ЕС по соглашению об Ассоциации, внимательно изучала коммуникацию и решения, принятые ЕС в отношении Беларуси, и оценивала собственные риски, которые возникают в экономической сфере сотрудничества. К концу 2020 года официальные отношения между странами фактически отсутствовали, о чем 29 декабря с сожалением заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

Два сюрприза

Как отмечают политологи, год завершился двумя, на первый взгляд, непримечательными событиями, которые могут иметь долгосрочные политические последствия:

Событие первое. 28 декабря Нацбанк Украины отменил на финальном этапе процесс покупки контрольного пакета акций в украинской «дочке» Казахстанского БТА банка – белорусским бизнесменом Николаем Воробьем. Это был долгий процесс согласований, в рамках которого 9 декабря 2020 г. Антимонопольный комитет Украины одобрил сделку, но решение ЕС о внесении Николая Воробья в список персональных санкций вынудило руководство Национального банка Украины ветировать сделку из соображений высокого политического риска. Данное решение было первым известным серьезным ограничением в экономической сфере сотрудничества двух стран, вызванном санкциями ЕС против Беларуси.

Событие второе. 31 декабря государственное информагентство «БелТА» сообщило о заключении долгосрочного контракта с азербайджанской SOCAR на поставку в Беларусь нефти через нефтепровод «Одесса-Броды». Это первый в истории Беларуси долгосрочный контракт на поставку нефти, который заключен не с Российской Федерацией. Беларусь работает на диверсификацию поставок нефти, и данный контракт может быть экономически выгодным при решении вопроса транспортировки нефти, как задумано контрактом – через украинский участок нефтепровода «Дружба». Возможно, сорванная покупка контрольного пакета акций БТА банка будет иметь негативное влияние и на реализацию этого контракта, поскольку властью разрабатывалась возможность диверсификации финансовых рисков и возможностей Беларуси в регионе СНГ в связи с покупкой казахстанского БТА банка в Украине.

Политологи считают, что оба этих события будут влиять на способность Беларуси маневрировать в отношениях с РФ по вопросам поставок и транзита энергоносителей, экономической безопасности Беларуси и всего региона.

Экономическое сотрудничество

В последние месяцы сообщения в СМИ об экономическом сотрудничестве ограничивались информацией о снижении показателей торговли в нефтехимии, по сжиженному газу, экспорту товаров и услуг, а также о единичных поставках по уже существующим контрактам и программам сотрудничества: «Белнефтехим» завершил строительство 9-й скважины на Мачухском месторождении; «Амкодор» и «БелАЗ» поставили несколько единиц техники; «Мозырский НПЗ» снизил отгрузку сжиженного газа и др.

Сообщалось о единственном заключенном долгосрочном контракте на поставку топлива БНК.

Единственным позитивным событием было заседание белорусско-украинского консультативного совета сотрудничества 11 ноября, на котором было подписано несколько договоров на поставку товаров и соглашений о сотрудничестве региональных торгово-промышленных палат, что, тем не менее, является событием негосударственного уровня.

В остальное время экономическое сотрудничество встало на паузу, украинские власти выжидали с целью определить риски в связи с санкционной политикой ЕС против Беларуси.

Прогноз

Как считают политологи «Минского диалога», санкции ЕС неминуемо затронут сотрудничество между Украиной и Беларусью, приоритетом которого для обеих стран остается экономика. Заключение новых контрактов по всем направлениям сотрудничества будет сложным процессом, требующим политических консультаций. В этой обстановке отсутствие официальных отношений на всех уровнях – наибольший риск для обеих стран. Они будут вынуждены возобновить консультации.

В то же время ожидать скорого восстановления доверия между первыми лицами стран не приходится. Это обстоятельство скажется и на качестве остальных контактов.

В целом политическая турбулентность будет сохраняться, и в украинских СМИ и дальше будет присутствовать критическая риторика в отношении Лукашенко. Влияние политической напряженности в отношениях будет отражаться и на экономической сфере.

Эскалация противостояния власти и протестующих в Беларуси может привести к введению экономических санкций против Беларуси со стороны Украины. В то же время конституционная реформа в Беларуси и некая форма транзита власти может стать поводом для смягчения отношений между ЕС, Украиной и Беларусью, полагают эксперты.

Поделиться ссылкой:



