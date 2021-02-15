В Могилевском районе воссоздали празднование Громницы

Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram (кнопка «Присоединиться») !





В деревне Грибаны Могилевского района в этом году впервые полностью воссоздали аутентичный славянский праздник Громницы. Отмечается он только один день – 15 февраля по новому календарю – и совпадает с церковным праздником Сретение. Этот день в народном календаре означает встречу зимы с весной – женщины делают восковую свечу-оберег, а мужчины зажигают сакральный огонь. Репортаж о воссоздании обряда написали корреспонденты БЕЛТА.

В одном из деревенских домов в Грибанах собрались женщины разных возрастов. Все нарядные, в традиционных костюмах. Песни поют, о жизни говорят, громничную свечу вместе делают.

“В течение года женщины должны собирать свечные огарки. А накануне Громниц они собираются в доме хозяйки, которая хранила у себя свечу-оберег весь прошлый год. Из огарков они делают новую большую свечу – оберег от злых духов на весь следующий год”, – рассказывает одна из участниц обряда Людмила Корнейчук. – В подготовке к обряду и в нем самом участвуют женщины и девушки разных возрастов. Среди нас есть и старожилы, которые застали этот обряд, еще когда он был популярен. А теперь мы все вместе по крупицам восстанавливаем его, чтобы передать следующим поколениям”.

Когда свеча изготовлена – женщины принимаются за её украшение. “Важно не только практическое значение оберега, но и его внешний вид”, – поделились участницы.

Особое место в этом обряде всегда отводилось мужчинам. Они должны были при помощи огнива и льна зажечь сакральный костер – символ очищения и защиты. На эту часть обряда женщины не допускались.

1 з 10

“И только после того, как костер разгорится, женщины приходили к нему с громничной и обычными свечами. Хозяйка, хранившая оберег у себя, должна была зажечь свечу от костра. После этого получить сакральный огонь могли и другие женщины – зажечь маленькие свечки и забрать себе в дом”, – отметила Людмила Корнейчук.

Наши предки верили, что громничная свеча помогает от злых духов и защищает дом от бурь”

После того, как свечи зажгли, мужчины и женщины с песнями отправлялись к дому хозяйки, которой нужно было передать оберег. “Здорово, что вместе с нами к такому древнему таинству прикоснулась наша молодежь. Ей было интересно все, что мы делали. Молодые люди задавали много вопросов, пока шла подготовка к обряду, с задором разучивали песни, – рассказала ещё одна участница обряда Светлана Симакова. – С такой молодежью мы можем быть уверены, что традиции наших предков будут жить еще много столетий и после нас”.

Юлия Автушенко и Александра Лаппо – учащиеся 3 курса Могилевского государственного колледжа искусств. Они впервые стали участницами такого масштабного аутентичного праздника. “Этот обряд мы проходили на парах по режиссуре народных обрядов и праздников. Но там мы читали про него просто в книгах, а сегодня смогли окунуться в эту атмосферу, узнали много нового, о чем в книгах не писали”, – рассказала Юлия Автушенко. – Важно, чтобы такие самобытные и интересные традиции продолжали жить. Из них складывается наша удивительная белорусская культура”.

А тем временем обряд Громницы подходит к концу. По традиции хозяйка дома, куда передали свечу, приглашает гостей к столу. А здесь – хлеб из печи, оладьи, каши, соленья и варенья. “Женщина должна будет беречь свечу целый год. Она завернет ее в холщовую ткань и спрячет на деревянный наличник над входной дверью. И будет пользоваться, чтобы отвести от хлева злых духов, а от дома – гром и молнию. А через год 15 февраля все снова повторится, и свеча отправится помогать другой хозяйке”, – отметила Светлана Симакова.

Поделиться ссылкой:



