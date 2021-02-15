В Литве после карантина открываются магазины и салоны красоты

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С 15 февраля в Литве могут работать небольшие магазины с отдельным входом с улицы, салоны красоты и торговые точки на улице, сообщает портал Delfi.

Могут работать магазины площадью не более 300 кв. м, вход в которые ведет с улицы. В небольших магазинах должны обслуживать одного клиента, в других следует рассчитывать площадь 20 кв. м на одного покупателя. Разрешается уличная торговля, индивидуальные тренировки на улице – с тренером или инструктором.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала специалистов, которые возвращаются к работе, бесплатно провериться на COVID-19, а клиентов – подумать, нужны ли им эти услуги, ведь эпидемиологическая ситуация в стране еще плохая, поэтому рекомендуется избегать ненужных контактов.

Но уже сейчас в салоны красоты все свободные места заняты на две недели вперед. А около открывшихся секонд-хендов стоят очереди.

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