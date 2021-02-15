В Гвинее объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола

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Власти Гвинеи объявили о начале на юге страны эпидемии лихорадки Эбола. Об этом сообщил новостной портал Guinee114 со ссылкой на заявление правительства и Министра здравоохранения, Генерального врача Реми Ламаха.

«Правительство Гвинеи объявляет об эпидемии заболевания, вызываемого вирусом Эбола, в префектуре Нзерекоре, районе Гуеке», — говорится в заявлении.

По данным властей, первый случай Эболы был зафиксирован в городе Гуеке у медсестры, которая скончалась 28 января. Позднее у семи человек, которые присутствовали на похоронах медсестры, выявили заболевание. Из них трое умерли.

Лихорадка Эбола — высококонтагиозное вирусное заболевание из группы геморрагических лихорадок, характеризуется крайне тяжелым течением и высокой летальностью. Инкубационный период при лихорадке Эбола длится от нескольких дней до 14-21 суток. С 6-7 начинаются кровоизлияния в местах инъекций, носовыми, маточными, желудочно-кишечными кровотечениями. Массивная кровопотеря становится причиной гибели больных лихорадкой Эбола в начале 2-й недели заболевания. Летальность от лихорадки Эбола, вызванной штаммом вируса Заир достигает почти 90%, штаммом Судан – 50%.

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