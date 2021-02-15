Собирал два раза, просил «быть мужиками» — Макей рассказал, сколько чиновников уволилось из МИД Беларуси после выборов

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Глава МИД Беларуси дал объемное интервью российскому изданию РБК. В нем он рассказал, что из его ведомства в связи с несогласием с проводимой политикой власти и насилием силовиков после выборов уволились 5-6% всех чиновников.

В то же время он отверг сведения, что это было порядка 70-100 сотрудников.

«У нас небольшое министерство. Вообще, дипломат — это профессия особая. Она налагает более жесткие требования по сравнению с другими министерствами. Это как военная служба, а может быть, даже еще больше. Дипломат тоже принимает присягу. Мое личное мнение: если ты не согласен с той политикой, которую проводит государство (а ты работаешь не на личность, а на государство), то ты должен принимать соответствующее решение», — пояснил Владимир Макей.

«Я должен сказать, что в целом где-то порядка 5–6% уволились. Часть ушли сами, части из них предложили уйти, потому что я не понимаю подхода, когда дипломат хочет работать на той или иной должности, получать деньги от государства и одновременно поливает грязью это государство в соцсетях, в интернете, в рамках публичных каких-то заявлений», — заявил глава МИД Беларуси.

«Когда произошли эти события, после 9 августа, я два раза собирал своих сотрудников и говорил: «Коллеги, определитесь сами. Если вы хотите работать дальше на государство, если вы чувствуете, что можете работать, давайте работать. Если не можете, тогда принимайте решение. Будьте мужиками, имейте стержень. Примите решение, уходите, работайте в других сферах». Частью, как я сказал, это было услышано», — уточнил Владимир Макей.

Виталий Макей, сын министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, уволился из МИД, утверждало в сентябре 2020 года издание «Наша Нiва». Последние три года он работал в центральном аппарате ведомства старшим советником управления устойчивого развития Главного управления многосторонней дипломатии. До этого поработал советником по экономическим и экологическим вопросам в представительстве Беларуси при ООН. А еще раньше был первым секретарем посольства Беларуси в Австрии.

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