Сергей Михалок празднует день рождения своего сына

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Светлана Зеленковская опубликовала в Facebook поздравления своему сыну Фёдору: «С днем рождения наш крепыш, директор, самый воспитанный и терпеливый, мудрый и добрый Феденька! 2 года ты уже такой взрослый и умный! Любим тебя и желаем, чтоб ты рос в любви и Радости!»

Напомним, Сергей Михалок и Светлана Зеленковская поженились в 2015 году. Сейчас у пары трое детей: Макар, Фёдор и Мирон.

Светлана Зеленковская известная белорусская и украинская актриса театра и кино, в прошлом – актриса Купаловского театра.

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