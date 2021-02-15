Самые красивые пары белорусского спорта (фото)

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По случаю Дня всех влюбленных многие спортсмены делились в соцсетях фотографиями со своими вторыми половинками. TUT.BY собрал фотографии самых красивых пар белспорта, которые заслуживают вашего внимания.

Один из главных талантов белорусского хоккея последних лет Алексей Протас встречается с девушкой Татьяной из Витебска.

Они вместе путешествуют, выбираются на конные прогулки и устраивают милые фотосессии. На вопрос журналиста, кто самая красивая женщина в мире, хоккеист минского «Динамо», не раздумывая, ответил: «Моя девушка».

О Татьяне пока известно не так много: она работает в сфере рекламы и уже посетила 23 страны мира.

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Единственный белорусский хоккеист в НХЛ на данный момент — Егор Шарангович. В новом году он дебютировал за «Нью-Джерси» и начал осваиваться в Нью-Йорке. Пару недель назад к 22-летнему Шаранговичу в Штаты приехала и его возлюбленная по имени Дарья.

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Еще одна героиня нашего топа — падчерица Александра Глеба Анастасия Губаревич. В начале 2021 года девушка сыграла свадьбу с молодым футболистом минского «Динамо» Владиславом Климовичем.

Кстати, в 2018 году Анастасия стала финалисткой конкурса «Мисс Беларусь» — правда, не выиграла ни одного титула. Зато Владислав уже тогда называл возлюбленную неповторимой и особенной, а в конце 2020-го сделал девушке предложение.

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Белорусский баскетболист Максим Салаш, ранее защищавший цвета минских «Цмоков», в прошлом году женился на своей девушке Алене.

Сейчас Максим выступает за испанский «Бургос», Алена пока живет в Беларуси. Но расстояние для них не помеха. «Несмотря на тысячи километров, мой Валентин дает о себе знать», — так подписала снимок с красивым букетом цветов 14 февраля белоруска.

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Чемпион Европы по биатлону Сергей Бочарников в прошлом году тоже женился на девушке, с которой был вместе уже несколько лет.

Алина Каюмова и Сергей Бочарников оформили брак на выездной регистрации, а затем провели праздничный вечер в кругу друзей. Правда, девушка намекнула, что основной день свадьбы, о котором она мечтает, еще впереди.

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