Проверяется сообщение о минировании Минского завода шестерен

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Сегодня ночью на электронную почту Минского завода шестерен поступило электронное сообщение о минировании завода.Утром сотрудники завода передали указанную информацию в милицию.

На место выбыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности. Работает саперно-пиротехническая группа.

Заведомо ложное сообщение об опасности влечет уголовную ответственность (ст. 340 УК Республики Беларусь), которая наступает с 14 лет. Предусмотренное наказание в зависимости от размера причиненного ущерба, тяжести наступивших последствий и других обстоятельств — от штрафа до 7 лет лишения свободы.

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